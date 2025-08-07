El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre lee sentado en un banco del parque de Cotolino de Castro Urdiales. A. Bringas

La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino

Algunos vecinos defienden la necesidad de instalar medidas de protección en la zona de los acantilados, mientras que otros, incluida la alcaldesa, aseguran que es inviable «porque tendríamos que vallar toda la costa Cantábrica»

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:56

Es una mañana de playa en Castro Urdiales. Los minutos en el parque de Cotolino transcurren bajo un sol radiante, pero las escenas habituales de ... lectura, paseos con mascotas, ejercicio y momentos de descanso se mezclan con un ambiente de reflexión. Apenas han pasado 48 horas desde la muerte del menor de 12 años que se precipitó desde una zona acantilada del parque mientras jugaba al escondite con un amigo. El accidente, ocurrido el martes por la noche, ha sacudido a vecinos y visitantes, que ahora debaten sobre si deberían instalarse medidas de seguridad como señalización o vallas. Hay diversidad de opiniones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  2. 2 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  4. 4

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    La luminosa historia del Rayo Verde
  9. 9 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  10. 10 La variante de Renedo ya ha sido adjudicada en 17 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino

La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino