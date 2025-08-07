El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portero búlgaro Plamen Andreev, en el centro, es el único fichaje que el Racing ha realizado hasta ahora en este mercado veraniego. Juanjo Santamaría
Fútbol | Racing

La falta de fichajes hace aflorar las dudas

Aficionados, periodistas, un técnico y un exjugador valoran el escueto mercado de verano del Racing

Leila Bensghaiyar
Sergio Herrero

Leila Bensghaiyar y Sergio Herrero

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

La pretemporada del Racing se consume poco a poco. El sábado los verdiblancos disputarán sus dos últimos compromisos veraniegos, uno por la mañana en los ... Campos de Sport de Astillero (11.00 horas) y otro por la tarde en ElSardinero (19.00 horas). Ambos ante el Cagliari de la serie A italiana. Pero el silencio que rodea al mercado de fichajes de los cántabros suscita también algunas dudas entre aficionados, periodistas, técnicos y exjugadores. A apenas nueve días del estreno liguero en los Campos de Sport, el Racing ha incorporado a un jugador: el guardameta búlgaro Plamen Andreev.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La falta de fichajes hace aflorar las dudas

La falta de fichajes hace aflorar las dudas