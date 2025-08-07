La falta de fichajes hace aflorar las dudas

La pretemporada del Racing se consume poco a poco. El sábado los verdiblancos disputarán sus dos últimos compromisos veraniegos, uno por la mañana en los ... Campos de Sport de Astillero (11.00 horas) y otro por la tarde en ElSardinero (19.00 horas). Ambos ante el Cagliari de la serie A italiana. Pero el silencio que rodea al mercado de fichajes de los cántabros suscita también algunas dudas entre aficionados, periodistas, técnicos y exjugadores. A apenas nueve días del estreno liguero en los Campos de Sport, el Racing ha incorporado a un jugador: el guardameta búlgaro Plamen Andreev.

Por contra, ocho futbolistas han dejado el equipo, bien sea porque regresaban a sus destinos tras cumplir con su cesión, como Vencedor, Karrikaburu y Pablo Rodríguez, porque finalizaban su contrato con la entidad, como Pol Moreno, Lago Junior, Ekain y Parera, o porque han rescindido su compromiso con el club, como Montero. A esas salidas se suma la lesión de Arana, que tiene por delante tres meses de recuperación y el consiguiente periodo de puesta a punto para recuperar su mejor nivel. Y resulta que aún no hay refuerzos que sustituyan su peso en el once. El nuevo director deportivo, Chema Aragón, guarda con celo la carta de los fichajes en busca de buenas oportunidades de mercado, pero la mayoría del racinguismo no se lo toma con tanta calma.

Juan Ventanyol Entrenador «Si acertamos con tres o cuatro, vale la pena esperar»

A pesar de la falta de fichajes, Juan Ventanyol habla desde la templanza y no está demasiado nervioso por la situación del equipo. Su experiencia como entrenador le ha dado el bagaje suficiente para saber que a veces saber aguardar tiene su recompensa. «Confío en que da tiempo a hacer los deberes y además que se hagan bien», afirma, y recuerda que «después de la buena temporada pasada, si conseguimos acertar en tres o cuatro fichajes y que mejoren el equipo, merecerá la pena esperar».

El técnico no pierde de vista la estrategia del club a la hora de conseguir. «Si apostamos por cedidos, veremos lo que los equipos grandes nos pueden dejar. El ejemplo del Mirandés puede estar en el aire». Tampoco descarta que el Racing mueva ficha si hay más salidas. «Veremos si el club se gasta dinero. Prefiero fichajes buenos a tiempo que fichar rápido y que luego salga mal», comenta. Y aunque algunas resoluciones no las comparte, mantiene la confianza en el cuerpo técnico. «Hay decisiones que comparto y otras no en cuanto a salidas de jugadores, pero el míster es el que tiene que decir con quién cuenta o con quién no cuenta».

Jesús García Bermejo Periodista Arco FM «Un medio y un delanteroson fundamentales ya»

El periodista Jesús García Bermejo sigue con detalle el día a día del equipo y por eso analiza la situación desde la pizarra y el banquillo. «Se ve un equipo más sólido, más sobrio, más juntito», señala, y celebra el sistema de tres centrales que José Alberto ha implementado este verano. «Me parece que al equipo le da más equilibrio», analiza. Sin embargo, también señala un debe hasta el momento. «La duda llega por la escasez de fichajes, no tanto porque no se intuya que ha habido una corrección del cuerpo técnico hacia los debes del año pasado».

La incorporación de Plamen Andreev le sabe a poco. «Solo una llegada de un puesto que está cubierto, el de portero... Es evidente que hay otras necesidades más acuciantes que esa», reclama. Y subraya las dos posiciones clave que necesita el equipo. «Un mediocentro y un delantero son fundamentales ya». Apunta también a la erosión emocional del entorno. «La falta de fichajes es desgaste para la figura del entrenador y del nuevo proyecto». Y remata con una certeza. «Coincido con lo que decía el míster: hay peor plantilla que el año pasado y quedan por llegar por lo menos cinco o seis futbolistas».

Aitor Alexandre Periodista «La situación del Racingahora mismo me preocupa»

Aitor Alexandre pertenece a ese grupo de verdiblancos que sí están intranquilos y no oculta su inquietud. «La situación del Racing ahora mismo me preocupa y eso que he intentado mantener la calma todo el verano», comenta. Entiende los tiempos de Chema Aragón, pero lamenta que «van pasando los días y ves que los nombres que empezaban a medio salir se iban cayendo». «La única incorporación es el guardameta búlgaro, que por cierto pinta muy bien», concede, aunque advierte que «cada día que pase sin un anuncio de incorporación vamos a estar todavía más nerviosos».

Lo que más le inquieta es que el entorno se pueda enrarecer. «Lo peor de todo no es el tema de los fichajes, sino el ambiente que hay alrededor del equipo. La técnica del avestruz no está ayudando», señala. Él mismo admite que no tiene «excesiva ilusión», aunque quiere creer que «Chema Aragón puede rematar un verano complicado». Pero lo dice sin disfrazar su escepticismo. «Ahora mismo no tengo ilusión. No nos queda otra que confiar».

Bernardo Colsa Expresidente de la APR «No sé a qué atenerme ni qué presupuesto hay»

Bernardo Colsa tira de calendario. «A falta de nueve días para que comience la liga, tenemos la misma plantilla que el año pasado», recuerda, aunque confía en la base con que ya se cuenta, porque «es cierto que tenemos un once muy bueno». Pero a pesar de eso, no entiende los plazos. «A mí no me vale eso de que el 31 de agosto se acaba el mercado», arguye. El hermetismo que rodea al club tampoco le agrada. A su juicio favorece las conjeturas. «La especulación es la que prima y cuando hay especulación se dicen muchas cosas que envenenan el ambiente», advierte. Además, cuestiona la falta de información: «Desde hace 45 días hay un nuevo director deportivo, pero no sé a qué atenerme. No sé qué presupuesto tenemos para fichar», lamenta el expresidente de la Asociación de Peñas Racinguistas.

Colsa espera más movimientos y a poder ser, en breve. «Puedo entender que esperes a los tres titulares fundamentales, pero para dos o tres más que tienes que tener...». Y resume su sensación en una frase seca. «Estoy preocupado. No sé a qué atenerme».

Natalia Serrano Pta. de Txirimiri Verdiblanco «De repente hay salidasdel club y no hay entradas»

Natalia Serrano no se anda con rodeos. «Me parece muy extraño, viendo cómo han sido las cosas los últimos años». Le choca el contraste. «Últimamente acostumbraban a hacer los deberes pronto, lo estaban haciendo todo muy bien y de repente hay salidas del club y no hay entradas», reflexiona. Confiesa que está «esperando que aparezca el milagro, el salvador que nos suba a Primera este año» y espera que Chema Aragón pueda hacer que llegue al Racing.

Le sorprende también el cambio en la comunicación. «Antes, cuando hacían un fichaje, hacían un vídeo de presentación... este año ni eso». Sobre lo que falta, lo tiene claro. «Yo traería de todo. Hacen falta centrales, más jugadores en defensa y en la delantera», sin embargo, ve al aficionado firme. «Llevan ya 16.000 abonados, a 2.000 del tope... Para la situación, la gente parece que confía».

Bea Vila Periodista y aficionada «Es un poco preocupante porque solo ha llegado uno»

«Es un poco preocupante porque solo ha llegado un fichaje», dice Bea Vila con inquietud. Ve una merma evidente. «Se han ido jugadores importantes como Montero y que no haya llegado ninguno más que un portero...», comenta, y señala un bajón deportivo. «Ahora mismo creo que tendríamos un equipo que lucharía por estar en la zona media de la media tabla, que claro, en comparación con lo del año pasado, pues es un bajón».

Admite que no tiene muchas referencias sobre Chema Aragón y su estilo de trabajo, por lo que no sabe bien «cómo van sus plazos ni qué va a pasar», pero sí sabe que cada vez está más intranquila. «Es que quedan diez días para empezar la Liga, y aparentemente no tienes casi ni un once titular. Nada que mejore lo que tenías el año pasado».

También se siente intranquila con los movimientos del club. «Me preocupan todos los temas institucionales que se están revolviendo», señala, aunque confía en la afición. «Cuanto peor está el club, mejor respondemos nosotros».

Ángel de Juana 'Geli' Exjugador del Racing «Igual de repente en dos días te firman cuatro o cinco»

«Yo no estoy preocupado». La voz serena llega con Ángel de Juana, 'Geli', que cree que el club está esperando «fichajes más baratos o cesiones». El exjugador apuesta por la planificación. «Antes de acabar la temporada debes tener más o menos planificado lo que tienes que buscar», explica, y lanza una previsión optimista: «Igual de repente en dos días te firman una tacada de cuatro o cinco». Eso sí, enumera las necesidades. «Hace falta traer un delantero centro, un lateral izquierdo, un lateral derecho, y también alguien que sustituya a Pablo Rodríguez en la mediapunta». Geli subraya además el rol de la afición. «La respuesta social es bastante impresionante. Es ejemplar, maravillosa, genial... Solo se puede poner un 10 al racinguismo y aspirar de ahí para abajo sería un verdadero error».