El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de turistas carga con maletas a la entrada de una vivienda de uso turístico. EFE

Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»

Los dueños de los negocios vacacionales creen que es un decreto «arbitrario» que «busca eliminar esta modalidad de alojamiento por el que apuestan las familias de manera mayoritaria»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

Los dueños de las viviendas de uso turístico de la región se sienten «los malos de la película». En su opinión, el nuevo decreto regulador ... aprobado por el Gobierno regional el pasado 26 de julio «es arbitrario» y «sólo busca acabar con esta modalidad de alojamiento vacacional por el que apuestan las familias de manera mayoritaria». El requisito más discutido es el certificado de compatibilidad que debe emitir cada ayuntamiento y que tendrán que obtener todos los inmuebles, los nuevos que inicien desde ahora la actividad económica y los que ya funcionaban con anterioridad. El texto les da ocho meses para lograrlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  6. 6 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»

Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»