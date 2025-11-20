El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cantante Morad en un concierto. AFP

Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet

El cantante de origen marroquí vuelve a estar en el foco por saltarse la legislación

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido en la madrugada de este jueves al rapero Morad por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento que tenía hacia su padrastro, a quien no puede acercarse a menos de 500 metros según dictaminó un juzgado.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que el rapero aparcó su coche en una zona donde este tenía alquilada una habitación, pero no era su domicilio habitual.

Las mismas fuentes han añadido que el padrastro denunció a Morad por amenazas después de que el rapero «defendiera» a su madre de un presunto caso de violencia de género por parte de su pareja.

Así, el padrastro llamó a la Guàrdia Urbana al ver su coche aparcado cerca de la habitación que tenía alquilada en L'Hospitalet.

Finalmente, está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

