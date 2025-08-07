El Festival Internacional de Villacarriedo ratifica su compromiso con el talento y la sostenibilidad social

El Palacio de Soñanes acogió ayer el V Festival Internacional de Villacarriedo, una cita con el arte y la cultura más comprometida, que redefine la ... fusión para fomentar una sociedad más responsable social y medioambientalmente. Organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac con el respaldo del Ayuntamiento de Villacarriedo y el Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos, el encuentro contó con la presencia de la viceministra de Brasil, María Gisela Figueiredo Padovan, en cuya intervención hizo referencia a la próxima celebración de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP30), que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre, en la ciudad brasileña de Belém.

Así, la música, la danza y la moda compartieron escenario creativo en la Comarca de los Valles Pasiegos, con la participación de los cantantes, Jimmy Barnatán y Marián Laredo, el guitarrista, Sergio González, y la bailarina y coreógrafa, Monty Lima. Actuaciones musicales en directo, performances y espectáculos de denuncia social para concienciar frente a los retos de un mundo más sostenible, que refuerzan la labor de organizaciones como Cáritas y su programa de reutillización y reciclaje textil 'Moda re-', basado en la circularidad y la economía solidaria. Proyectos de inserción social, autosuficiencia económica y consumo responsable dentro de la industria de la moda, la segunda más contaminante del mundo, que promueven la segunda vida de las prendas, como las propuestas del desfile de ropa de segunda mano, coordinado por Laura González Quintana, Kakun Elosúa, Paz Elorza y Lucila Fernández, y en el que participaron una veintena de niños y jóvenes.

El acto, presentado por Virginia Martínez y José Luis Callejo, reunió a numerosos representantes políticos e institucionales, como el delegado del Gobierno, Pedro Casares; los senadores, Secundino Caso -alcalde de Peñarrubia- y Juan Carlos García -alcalde de Vega de Pas-; la diputada nacional, Noelia Cobo; y los diputados autonómicos, Guillermo Blanco, Rafael De la Gándara, Yolanda García, Joaquín Gómez, Raúl Pesquera y Patricia Velázquez. También asistieron la alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; el alcalde de Selaya y diputado, Cándido Cobo; y el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz, presidente del Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos. La exconsejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó; la exconsejera de Sanidad y presidenta del PSOE de Cantabria, María Luisa Real; el director gerenal de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; la gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar, Marta Fernández Teijeiro; y el subdirector general de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS, Jaime Serdio.

Igualmente, estuvieron presentes la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López; los vicerrectores de Ordenación Académica y Profesorado, Ángel Cobo y Rosa García; la presidenta del Colegio de Enfermeras de Cantabria, María Luz Fernández; la vicepresidenta del Colegio de Médicos, Montse Matilla; el presidente de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria, Benito Santamaría; la directora de Cocina Económica, Ana Rivero; la directora de Cáritas, Sonsoles López; y la presidenta de la Asociación de Creadores de Cantabria, Maria José Pereda De Castro.

Tras el evento, se sirvió un vino español en los jardines de Palacio de Soñanes, con una desgutación de productos artesanales de los Valles Pasiegos de las queserías Los Tiemblos de San Pedro del Romeral y La Jarradilla de Tezanos de Villacarriedo, y el obrador de sobaos y quesadas El Andral de Selaya. El festival ha contado con la colaboración del Hotel Abba Palacio de Soñanes, Eventos Decibelios, Galera, DobleM Eventos, Camus Impresores y Viento Sur Media, así como los medios de comunicación, El Diario Montañés, La Guía GO, Cantabria Económica, El Faradio, Cantabria Directa, Cadena Feeling y Cantabria Televisión.