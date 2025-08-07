El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marián Laredo, Sergio González y Jimmy Barnatán en el V Festival Internacional de Villacarriedo.

Marián Laredo, Sergio González y Jimmy Barnatán en el V Festival Internacional de Villacarriedo. F. Javier Díaz
El Festival Internacional de Villacarriedo ratifica su compromiso con el talento y la sostenibilidad social

Monty Lima, Jimmy Barnatán, Sergio González y Marián Laredo protagonizaron la quinta edición de este encuentro cultural en los Valles Pasiegos, que apuesta por experiencias artísticas multidisciplinares para concienciar ante los desafíos de la globalización

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:11

El Palacio de Soñanes acogió ayer el V Festival Internacional de Villacarriedo, una cita con el arte y la cultura más comprometida, que redefine la ... fusión para fomentar una sociedad más responsable social y medioambientalmente. Organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac con el respaldo del Ayuntamiento de Villacarriedo y el Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos, el encuentro contó con la presencia de la viceministra de Brasil, María Gisela Figueiredo Padovan, en cuya intervención hizo referencia a la próxima celebración de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP30), que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre, en la ciudad brasileña de Belém.

