Isa Pantoja e Irene Rosales ponen tierra de por medio tras la entrevista de Kiko Rivera hablando de ellas Isabel Pantoja reacciona a las palabras de su hijo con una publicación con los comentarios restringidos

Joaquina Dueñas Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

Kiko Rivera interesa. Al menos, así lo respaldan los números, después de que la entrevista del DJ en el plató de '¡De viernes!' lograra imponerse por segunda semana consecutiva a 'La Voz' con un 14,3% de cuota y 1.127.000 espectadores frente al 12,3% y poco más de un millón de espectadores del concurso musical. Unas cifras que validan la suspensión del veto al que Mediaset había sometido al hijo de Isabel Pantoja durante los últimos cinco años. Hasta el punto de que ya se habla de nuevos programas en los que el exmarido de Irene Rosales será el protagonista. Mientras, tanto Irene Rosales como Isa Pantoja han decidido poner tierra de por medio tras la última aparición televisiva de Kiko.

Isa, a quien vimos llorando hace unos días durante el rodaje de 'Deco Masters', concurso de decoración e interiorismo en el que está participando con su marido, Asraf Beno, ha hecho una escapada a la localidad segoviana de Pedraza, donde ha disfrutado del frío otoño castellano. «Perderse por Pedraza para encontrarme un poquito más. Justo lo que necesitaba», ha reflexionado.

Sin embargo, sus seguidores han puesto el acento en la música con la que ha acompañado la imagen, 'La perla', del último trabajo de Rosalía. Una canción dedicada a un hombre al que la artista catalana define como «terrorista emocional», «el mayor desastre mundial» y una «perla» de la que «nadie se fía». Unos versos que se han interpretado como una indirecta destinada a su hermano Kiko quien, en su intervención del pasado viernes, volvió a pedir perdón a su hermana. «Me gustaría pedirle disculpas a la cara por todos esos episodios feos… No estuve a la altura de nada, quizás ni como hermano ni como hijo», dijo.

El Dj no pudo contener las lágrimas al hablar del «episodio horrible» de la manguera con la que regó a su hermana cuando supo que ella había mantenido sus primeras relaciones sexuales. «Estamos solos y el tiempo pasa rápido y la necesito. Joder, la necesito», dijo sobre ella.

También ha viajado Irene Rosales que, horas después de que su marido contara en televisión que dormían separados y que se enteró de su nueva ilusión por televisión, aunque ese mismo día ella le informó por un mensaje, subió una fotografía en Instagram en la que aparece su actual pareja, Guillermo, junto a una ventanilla de avión con el mensaje: «Donde el cielo toca la calma». Más tarde, ha sido el empresario sevillano quien ha publicado un autorretrato de la pareja disfrutando de una taza de café en su destino.

Kiko Rivera defendió en todo momento su felicidad e incluso relativizó la posibilidad de que ella hubiera empezado su romance antes de que dieran por terminado su matrimonio porque, para entonces, «ya estaba roto».

Ni siquiera ha dudado en defender a la madre de sus hijas ante los supuestos ataques que podría haber recibido de Isabel Pantoja. «Mi madre debería mirarse al espejo antes de hablar mal de Irene. Me parece bochornoso», ha dicho al tiempo que la ha acusado de ser «una persona cegada por el dinero». «Lo sitúa por encima de sus hijos», ha afirmado. «Necesita ayuda psicológica urgentemente. Que se dé cuenta de que no es el ombligo del mundo, que no todo el mundo va en contra de ella y que entienda que no siempre tiene la razón. No quiero más guerras», ha sentenciado.

No sabemos si la tonadillera ha visto este mensaje de su hijo, aunque lo que ha trascendido hasta el momento es que ni ha visto las entrevistas ni quiere saber su contenido. De hecho, no querría ni escuchar el nombre de Kiko Rivera. Lo que sí que ha hecho es un gesto público en Instagram, donde ha publicado una imagen del cartel promocional de su gira de 50 aniversario que ha recibido el 'me gusta' de su sobrina Anabel. Eso sí, con los comentarios restringidos para evitar cualquier polémica añadida.

En definitiva, el clan Pantoja parece que ha vuelto a la actualidad para quedarse tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, con los dos cubriendo su cuota de pantalla, cada uno en una de las cadenas privadas.