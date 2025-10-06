Isi, marido de Raquel Mosquera, «privado de libertad en Francia» desde hace cuatro meses

Joaquina Dueñas Lunes, 6 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

Desde hace algún tiempo, Raquel Mosquera viene viviendo una delicada situación que no había trascendido hasta el pasado fin de semana, cuando Kike Calleja ha desvelado que Isi, el marido de la empresaria, está «privado de libertad» en Francia. El periodista fue puesto sobre la pista por una pareja cercana a la viuda de Pedro Carrasco y a su actual esposo y los vecinos corroboraron la situación. «Me dicen que han visto a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia», ha relatado.

Calleja no ha querido revelar los motivos de la detención al tratarse de «un tema muy delicado» y Raquel Mosquera tampoco se ha pronunciado sobre la situación de Isi que estaría interno desde hace cuatro meses en un centro de París.

Raquel e Isi se conocieron en Móstoles en 2012. Tres años después, en 2015, anunciaron el nacimiento de su hijo. Aunque su vida ha discurrido al margen de los medios de comunicación, pudimos conocer un poco más al marido de Raquel cuando ella participó en 2018 en 'Supervivientes'. El julio de 2024, la pareja daba la sorpresa anunciando a través de sus redes sociales que habían contraído matrimonio: «Buenas noches, mis amores y mis corazones. Comparto con vosotros, estas imágenes tan bonitas por todo el cariño y respeto que nos tenéis. De uno de los días más bonitos y maravillosos de nuestras vidas. El día de nuestra boda, de mi maridazo y yo. Eso sí, ahora con anillo. Acompañados de nuestros seres queridos, familiares, amigos y personas que nos han acompañado desde hace 30 años en nuestras vidas», publicó Raquel que en este complicado momento ha optado por el silencio.

