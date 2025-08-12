El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Katy Perry. AFP

Katy Perry, multada por rodar parte de un videoclip en un espacio protegido de Formentera

La cantante ha sido sancionada con 6.000 euros por adentrarse en el Parque Natural de Ses Salines

Joaquina Dueñas

Martes, 12 de agosto 2025, 11:53

En julio de 2024, Katy Perry y su equipo llegaban a Formentera para el rodaje de 'Lifetimes', un videoclip ambientado en los idílicos paisajes de la isla balear que ha terminado con la imposición de una multa de 6.001 euros por adentrarse en el Parque Natural de Ses Salines. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado que la productora WeOwnTheCity no solicitó el permiso necesario para grabar en el islote de s'Espalmador, un espacio protegido del parque con alto valor ecológico.

La sanción responde a una falta grave sin agravantes, ya que no hubo daños ambientales tras el rodaje. Lo que sí que hay, además del castigo pecuniario, es una oleada de críticas contra la cantante por bailar sobre la arena blanca del sistema dunar protegido como si de un decorado más se tratara.

S'Espalmador y la playa de Ses Illetes forman un sistema dunar de 137 hectáreas, con flora y fauna protegidas desde 1980. Un espacio delimitado por señales y cuerdas a las que Katy y su equipo hicieron caso omiso. En este sentido, la normativa autonómica es clara: «La filmación de producciones con finalidad publicitaria o comercial en zonas protegidas requiere autorización expresa».

Esta no es la primera vez que la artista estadounidense se ve envuelta en una eco-polémica. Tras su viaje al espacio junto a la entonces prometida de Jeff Bezos y un grupo de mujeres, muchos pusieron el foco en el coste ambiental que este tipo de experiencias tienen para el planeta.

