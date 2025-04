Laura Escanes confiesa que decidió abortar a los 20 años, durante su relación con Risto

Joaquina Dueñas Jueves, 17 de abril 2025, 12:32 Comenta Compartir

Laura Escanes ha sido una de las protagonistas de 'Planeta Calleja'. Junto a José Mota y Santiago Segura ha visitado Egipto de la mano de Jesús Calleja para conocer los tesoros arqueológicos del país árabe. Durante la aventura, también han tenido tiempo para reflexionar y para hacer íntimas confesiones, como la de Escanes sobre la decisión que tomó al quedar embarazada con 20 años: «Yo decidí abortar», reveló. En una emotiva conversación con Calleja, la creadora de contenido recordó su anterior participación en el programa del aventurero, cuando visitó Sudáfrica acompañada de su entonces pareja, Risto Mejide.

En aquella ocasión, el leonés sintió a su compañera de viaje distante, sin conexión y «un poco perdida». «En ese momento, me protegía muchísimo. Yo he recibido muchos comentarios a raíz de mi relación con Risto, por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas. Seguramente, mi timidez también era una forma de protegerme», comenzó. Pero lo que dejó estupefacto al conductor del espacio fue su siguiente revelación: «Personal y físicamente no estaba bien, quizá muchas cosas desde fuera se veían como que 'ay no, que Risto no puede dormir aquí...' que es de ciudad, y no, era por protegerme a mí. Yo estaba pasando por un aborto y no quería dormir en cualquier sitio y sin baño, sangraba lo más grande y con dolores horribles», relató.

Laura tenía entonces 20 años. «Fue duro, yo no estaba preparada, era muy joven», explicó, aclarando que no había sido un aborto natural: «Yo decidí abortar. Siempre he defendido el aborto y siempre lo defenderé. Era muy joven, no estaba preparada». A pesar de lo que también subrayó que «aunque fue decidido, fue muy duro; a veces me arrepentía». De hecho, explicó que tiene «algunas lagunas». «No sé muy bien qué pasó antes o después. Es algo difícil de vivir», afirmó.

En aquel momento, la influencer estaba en el ojo del huracán por su romance con Risto Mejide y la diferencia de edad de 22 años entre ambos. La pareja se conoció en 2015 y dos años después se casó. Desde el principio fueron objeto de numerosas críticas y Laura optó por protegerse manteniendo en la más estricta intimidad el trance que estaba viviendo. «Me sentía muy culpable. Venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando que, para protegerme, preferí no hablar del tema. Estaba con el amor de mi vida y quería ser madre con él, pero no era el momento», detalló. De hecho, el matrimonio tuvo a su hija Roma en 2019. Con el paso de los años, Laura se siente más segura y, tras pensarlo, decidió contarlo porque considera que «no es nada malo, no me tengo que avergonzar para nada».

En esta nueva etapa, la influencer se siente más fuerte para afrontar las críticas en redes sociales que no se han hecho esperar, pero también han sido muchos los mensajes que le han agradecido que haya dado visibilidad a una experiencia por la que solo en 2023 pasaron más de 100.000 mujeres en España.

En este tiempo, Laura ha aprendido a «poner límites». «Ahora me priorizo mucho», afirmó y, aunque durante el rodaje del programa era «de las primeras veces que estaba soltera», dejó bien claro que estaba «abierta al amor». Y así es como le ha encontrado la emisión de 'Planeta Calleja', enamorada del monitor de esquí Joan Verdú y en un momento «inmejorable» profesional y personalmente.