Un médico, el primer condenado por la muerte del actor Matthew Perry Salvador Plasencia, que deberá cumplir dos años y medio de prisión, llegó a un acuerdo para asumir su culpabilidad por facilitar al famoso intérprete la ketamina que le provocó una sobredosis mortal

R. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025 | Actualizado 04/12/2025 01:06h. Comenta Compartir

Un médico de California fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, protagonista de la serie 'Friends'. Se trata del potente sedante que causó la muerte por sobredosis del actor en octubre de 2023. Salvador Plasencia, de 44 años y que dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal de dicho anestésico, que solo se puede adquirir con una receta médica.

En septiembre, ya sabedor de que recibiría una pena en virtud del acuerdo suscrito para evitar un castigo mayor –se enfrentaba a un máximo de 40 años de cárcel por el delito de que se le acusaba, aunque la Fiscalía había rebajado su petición a tres años- tuvo que renunciar a su licencia médica y dejó el trabajo en su clínica situada en Calabasas, una villa de lujo dentro del área de Los Ángeles. Ahora deberá ingresar en un centro penitenciario de manera inmediata para cumplir esos 30 meses de reclusión.

El cuerpo de Matthew Perry fue encontrado el 28 de octubre de 2023 por su asistente, que vivía con él, flotando boca abajo y sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Tenía entonces 54 años y el informe de la autopsia concluyó que el famoso intérprete murió por los «efectos agudos de la ketamina» que, combinados con otros factores, le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.

La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas que, a veces, se receta para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. También se ha abusado mucho de ella como droga ilegal en fiestas. Plasencia reconoció ante la Policía, días después del fallecimiento del intérprete, que inyectó ketamina a Perry en la casa de éste y también en el asiento trasero de un coche aparcado en la zona, y que además no lo hizo con fines médicos legítimos.

Ampliar El médico Salvador Plasencia. en la Corte de Los Ángeles antes de escuchar su condena por la muerte de Matthew Perry. EFE

Matthew Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluidos los años en que interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie de televisión de la NBC de los años 90 'Friends' -durante su carrera actuó en una veintena de películas y en más de 30 series, incluida la comedia 'Mr. Sunshine' que él mismo creó y produjo-. Según los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley en el momento en que se presentaron los cargos en este caso, había estado recibiendo infusiones de ketamina para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en una clínica donde se volvió adicto a la droga.

«Cuánto pagará este idiota»

Cuando los médicos de allí se negaron a aumentar su dosis, recurrió a proveedores sin escrúpulos de otros lugares que vieron en Perry una forma de ganar dinero rápido satisfaciendo lo que se convirtió en su última adicción, según las autoridades.

Plasencia dijo que obtuvo la ketamina de otro médico, el coacusado Mark Chávez, que ejercía en San Diego (California). Según los documentos judiciales, el doctor ahora condenado envió una vez un mensaje de texto a Chávez sobre Perry en el que decía: «Me pregunto cuánto pagará este idiota».

Ampliar La madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, antes de entrar en la sala del tribunal este miércoles. Reuters

Este miércoles, antes de que el juez dictara sentencia en medio de los sollozos audibles de su madre y los familiares de Perry, Plasencia se dirigió al tribunal. Con un gesto serio y apesadumbrado, informa Reuters, el médico expresó su arrepentimiento y dijo que asumía toda la responsabilidad por sus actos. «Le fallé al señor Perry, le fallé a su familia y le fallé a la comunidad», dijo antes de volverse directamente hacia los miembros de la familia del actor -estaban, entre otros, su madre y su padrastro- sentados en la sala y añadir: «Lo siento muchísimo».

Otros cuatro acusados, incluido Chávez, ya se han declarado culpables en relación con la muerte de Perry y está previsto que se dicte sentencia contra ellos en las próximas semanas, entre este mes de diciembre y enero próximo. Aparte de los dos médicos, se trata de Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense conocida como 'la reina de la ketamina' y que logró más de 50 viales de droga para el actor -ella se enfrentaba a la pena más grave, de hasta 60 años, aunque previsiblemente estará rondando los cinco-; Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor durante años y quien le administraba las sustancias (el día de su muerte le inyectó, al menos, tres dosis); y, por último, el californiano Erik Fleming, que ayudaba a Sangha a conseguir la ketamina.

Temas

Depresión

California

Cine