La amistad virtual de 15 mujeres con estilo De izquierda a derecha, María, Gema, Roser, Lola, Gloria, María, Nuria, Ana, Asun, Carmen, Rosa, Esther y Miren, trece de las quince integrantes del movimiento 'Power Woman Style'. / Mireya López El movimiento 'Power Woman Style', formado por mujeres «corrientes» de más de 50 años y de distintos puntos de la geografía, surgió en Instagram el pasado mes de septiembre. Pero no ha sido hasta esta semana cuando se han visto por primera vez: «parecemos amigas de toda la vida» VIRGINIA MELCHOR Domingo, 30 junio 2019, 14:05

«Pon la pierna más natural y el bolso en la otra mano», le aconseja Miren González de Mendialdua a Ana García mientras posa en la calle Diputación para la sesión de fotos de este reportaje. En este caso, esta directora de arte bilbaína en desfiles de moda no está instruyendo a una modelo, sino a una de las integrantes del grupo 'Power Woman Style'.

Quince mujeres 'maduras' de distintos rincones de España que el pasado mes de septiembre se unieron a través de Instagram para transmitir su pasión por la moda y reivindicar su lugar en un mundo dominado por las más jóvenes. Desde entonces, cada veinte días se someten juntas a un nuevo reto estilístico que comparten con sus miles de seguidores en esta red social. Es decir, publican una imagen en la que reinterpretan a su estilo una misma prenda o tendencia.

Cada una fotografía su look a miles de kilómetros de distancia -las hay de Santander, Sevilla, Bilbao, Valencia, Cáceres, Gijón...- y siempre fieles a su esencia, con la intención de divertirse y aprender unas de otras. Eso sí, se toman su cometido «muy en serio». Una vez al mes hacen una reunión a través del grupo de WhatsApp que han creado para decidir cuáles serán los próximos retos a los que se enfrenten. «Repasamos el orden del día y lo resolvemos todo por votación ¿eh?, lo nuestro es como una comunidad de vecinos», bromea Ana, la integrante de Oviedo. En realidad, lo suyo va mucho más allá, porque las redes sociales han puesto en el mismo camino a quince mujeres con inquietudes similares que quizá de otra forma nunca se hubieran conocido.

Pero ha sido Miren, la componente bilbaína junto a Asun Prieto, que actualmente vive en Gijón, la que ha conseguido reunir por primera vez a todas, que esta semana no dudaron en aparcar sus quehaceres diarios para viajar hasta Bilbao. «Ha sido muy emocionante conocernos en persona, ayer hubo hasta lágrimas, sobre todo las mías», cuenta Rosa Recoba, una abogada valenciana de 56 años que también forma parte de este movimiento. Al verse por primera vez, todas experimentaron la misma sensación: «parecíamos amigas de toda la vida».

Abajo, de izquierda a derecha, Miren, Esther, Rosa, María y Carmen. De pie, de izquierda a derecha, Gloria, María, Ana, Lola, Asun, Gema y Nuria.

Y así, como su amistad merece, Miren planificó para ellas dos días inolvidables. La diseñadora Mercedes de Miguel les abrió las puertas de su espectacular taller de Trapagaran, donde les recibió en compañía de su hermana y de su hija, creadora de la firma Le-boh, que triunfa en Bilbao por sus originales y ligeros pendientes.

Allí pudieron conocer de cerca el lugar en el que se teje parte de lo más exclusivo de la moda vasca. Además, Mercedes les obsequió con una misma prenda que reinterpretarán cada una a su estilo en su próximo reto, que será ya en septiembre, porque en agosto descansan.

Las 'Power Woman Style' posan junto a la diseñadora Mercedes de Miguel en su taller de Trapagaran.

A continuación, fueron a cenar al Hotel Carlton, donde disfrutaron de un menú degustación compuesto por vieiras, pulpo, rape, cordero... no faltó nada. Bueno, en realidad sí. Echaron mucho de menos a las dos miembros del grupo, Yolanda y Lola, que por motivos personales no pudieron viajar a Bilbao. Aunque para hacer más llevadera su ausencia, pegaron una foto de cada una en cartulinas que llevaron consigo en todo momento. «Si hasta cuando nos hacemos fotos sacamos su imagen del bolso para que salgan con nosotras», cuenta Gema Luelmo, profesora cántabra de estilismo de moda de 51 años y otra de las integrantes. Después de la cena algunas quisieron alargar la noche, pero al final decidieron irse a dormir para levantarse con fuerzas al día siguiente.

Las 'Power Woman Style' disfrutaron el miércoles de una cena en el hotel Carlton. Dos de ellas sostienen las fotografías de Yolanda y Lola, las dos integrantes que no pudieron asistir a la quedada.

Porque para el jueves Miren les tenía preparada otra intensa jornada llena de emociones. Les llevó a probar el mítico pintxo de txangurro del bar Globo, donde se reunieron con otras 'instagramers' como Gema de Luelmo, colaboradora de Cantabria Dmoda.

Un poco antes apareció por allí Astrid, la hija de Miren y creadora de la firma vizcaína de complementos personalizados Loop Astrid, que les regaló un bolso de mano que llevaba grabada la inicial del nombre de cada una. «Que se note lo buenos anfitriones que somos en Bilbao y, por cierto, la ciudad les ha encantado a todas», presume Miren. Eso sí, la próxima quedada será en Madrid, que a muchas les pilla más cerca. «Y total, de calor será parecido, porque menudo sofoco el de estos días...»

La cántabra Gema del Luelmo (de pie, tercera por la izquierda) entre el grupo de instagramers.

La maestra jubilada que creó el grupo

«¿Chicas, quién creó el grupo?» Señalan todas a Lola, una maestra jubilada de 63 años que al colgar la bata tras toda una vida dedicada a la enseñanza sintió que no volvería a recuperar la ilusión. «Pensé que había perdido el tren y que mi única opción era esperar a la vejez y morirme de pena», recuerda esta mujer estilosa y muy sonriente, que llegó a ser directora de tres colegios en Ciudad Real, donde vive junto a su familia.

A Lola, que hizo de su profesión su vida, su jubilación le sumió en una pequeña depresión. «Hasta que decidí salir del armario», bromea. Es decir, se empezó a volcar en su otra pasión: la moda. Una afición que nunca antes llegó a desarrollar por que este sector tiene fama «de frívolo» y ella venía «de uno muy serio.» Hasta que un día priorizó su felicidad a la seriedad y se abrió un perfil en Facebook con las fotografías de sus modelitos que cada día le hacia su marido. Y así es como en menos de un año, esta mujer «bajita y muy normal», como ella misma se define, alcanzó los 5.000 seguidores en esta red social.

Lola Coronel ( / Mireya Lopez

Pero después llegó Instagram, donde el poder de la imagen es superior, y se cambió de bando. Allí descubrió un océano de egos y superficialidad en el que abundan 'influencers' e 'it girls' que no superan la treintena. «Eran todas muy jóvenes, me sentía fuera de tiesto». Así que empezó a seguir las cuentas de aquellas mujeres corrientes y de edad similiar que, como ella, también aman la moda. Se puso en contacto con algunas de ellas y les propuso crear un grupo en el que compartirían sus inquietudes y su particular visión de este mundo. Así nació el movimiento de las 'Power Woman Style', mujere reales que abanderan la moda sin edad y sin complejos. Su secreto está en las ganas y en una actitud encomiable. «Siempre hay que conservar la ilusión y la edad no nos puede frenar a la hora de hacer lo que nos gusta, ponlo en el reportaje ¿eh?, que queremos que quede muy claro.»

