Bárbara Pérez, la 'influencer' santanderina de moda NO ES SÓLO MODA La joven estudiante de Psicología acumula más de 110 mil seguidores en Instagram, la red social dónde refleja su día a día y su gran pasión por las tendencias GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 15 noviembre 2018, 18:37

¡Hola, lectores de Cantabria DModa!

Bienvenidos, un día más, a nuestra sección. Hoy empezamos el apartado de entrevistas, donde hablaremos con personajes de interés, vinculados a las tendencias y el estilo de vida. Bárbara Pérez (Santander, 1996) es nuestra primera invitada, una 'influencer' cántabra que conquista las redes con su gran pasión por la moda.

-¿Cómo empezaste en Instagram?

-Siempre me ha encantado hacerme fotos. Desde pequeña, por ejemplo, cuando tenía Tuenti, era la típica niña que colgaba millones de fotos porque me divertía, pero a subir fotos como hobby o trabajo empecé hace un año y medio por lo menos. Nunca se me habría pasado por la cabeza que me fuera a ver tanta gente, y de hecho todavía lo estoy asimilando.

-¿Cómo fueron tus inicios?

-Empecé haciéndome bastantes fotos, pero no era muy constante. En cambio, ahora intento serlo y subir una foto al día. Es más, ahora mismo tengo preparadas las fotos que voy a subir durante toda la semana. Me lo tomo muy en serio, antes no hacía eso.

-¿En qué momento empezaron a subir los seguidores?

-Fue a partir de una foto en la Gran Vía de Madrid hace año y medio. Tuvo un alcance que me quedé flipando. En ese momento yo tenía alrededor de 5.000 seguidores, y la foto llegó a los 2.000 likes, el doble que lo que solía tener. Recuerdo que mientras lo veía pensaba «¿Cómo es posible?». Fue muy fuerte, la verdad. A partir de ahí empecé a notar que me subían los seguidores y que la gente me preguntaba mucho. Empecé a replantearme las cosas y decía «¿Y si me lo tomara en serio?». Esa foto fue la que me hizo cambiar el chip.

-¿A qué crees que se debe tu éxito en las Redes Sociales?

-En cuanto a la moda, yo creo que se debe a que además de cosas básicas, también llevo prendas originales que o las amas o las odias. Ropa diferente que igual no te compras pero si se lo ves puesto a alguien, en este caso a mi, piensas que no queda tan mal. Por otro lado, le dedico muchísimas horas a contestar a mis seguidores y a buscar inspiración en Instagram, tanto que el otro día vi en las estadísticas que paso 4 horas y media al día en la aplicación.

-¿En qué te inspiras para hacer las fotos?

-Me inspiro en el estilo de algunas 'influencers', como Marta Lozano y Teresa Andrés, para hacer las fotos pero no tanto en la ropa que llevan. En cuánto a sitios donde hacerme las fotos, tengo una nota en el móvil donde los voy apuntando con los looks que se me ocurren. Entonces con todo eso hago un mix. Los fines de semana suelo secuestrar a mi madre y por las tardes a alguna amiga para que me hagan las fotos allí. Así es como consigo tener imágenes para colgar a lo largo de la semana y poder estar despreocupada para poder estudiar.

-¿Cuál es la prenda fetiche de tu armario?

-Es difícil elegir, pero yo creo que las Doc Martens. Es un calzado muy versátil que te lo puedes poner con cualquier cosa; para salir de fiesta, para ir a clase… A diferencia de un jersey que es una prenda más limitada, yo esas botas me las pongo para todo.

Bárbara, fiel a sus Doc Martens, con el Centro Botín de fondo.

-Al entrar en tu perfil de Instagram, hemos visto que colaboras con algunas marcas. ¿Cómo funcionan esas colaboraciones?

.Hasta hace dos meses y medio me gestionaba todo yo sola. Me mandaban correos y yo hablaba directamente con las marcas, pero obviamente no sabía muy bien cómo hacerlo. Actualmente trabajo con una agencia de Barcelona. Ellos contactaron conmigo justo en un punto en el que ya no sabía cómo defenderme y deseaba que una persona me ayudara y me aconsejara. No tenía tiempo de atender a las colaboraciones entre las clases de la universidad y las prácticas. Mi representante siempre me facilita el trabajo; una vez que acepto una colaboración, me aconseja para saber cómo llevarla a cabo. Estoy muy contenta, me han salvado la vida.

-¿Has rechazado a alguna empresa que quisiera colaborar contigo?

-Sí. Hace poco he rechazado una colaboración a pesar de que pagaban mucho por ella. Me gustaba la idea pero me parecía muy brusca. Coincidía con el día de la lucha contra el cáncer de mama y es un tema sensible como para hacer una colaboración que no me parecía del todo correcta.

-Por el contrario, ¿cuál es la marca con la que te ha gustado más colaborar?

-He colaborado con muchas marcas geniales. Sin duda, la que más ilusión me ha hecho es la de NYX, a pesar de que el trabajo no sea remunerado. Me han hablado de muchos tiendas conocidas como Etam, Aqque apparel, Lóreal o Hym.

-¿Has pensado alguna vez en abrirte un canal de Youtube?

-Sí, lo he pensado mil veces, pero mi principal problema es que no tengo tiempo. Dedico mucho tiempo a las fotos de Instagram porque hay mucho trabajo detrás de cada una de ellas. Ahora mismo no, pero si el día de mañana estoy en otra cosa que no requiera tanto tiempo sí que lo haría.

-¿Qué tipo de contenido crearías?

-Me gustaría hacer cortometrajes relacionados con la Psicología, sobre todo orientados al tema de la mujer, violencia de género, desigualdades, experimentos sociales… También me gustaría hacer lookbooks, pero siento que podría aportar más en relación al tema que estoy estudiando en vez de moda o belleza.

La joven posa con la bahía santanderina de fondo.

-¿Crees que dejarás Instagram en algún momento?

-No lo sé, de momento estoy muy contenta y de hecho cada día tengo más ganas, pero igual dentro de unos años digo “hasta aquí”. Estoy estudiando la carrera de Psicología, y aunque para la gente no tiene mucho que ver con la moda, para mi sí. Pienso que tiene mucha relación con la psicología porque en función de cómo te levantas o de tu estado de ánimo, por ejemplo, te vistes de una forma o de otra. No me he metido especialmente en esta carrera por la moda pero son dos cosas que me gustan y me gustaría poder relacionarlas. El año que viene quiero estudiar algo sobre comunicación de moda, creo que las tendencias están muy relacionadas con lo psicológico.

-¿Qué piensas sobre el futuro de las redes sociales?

-En general, yo creo que las redes sí que tienen futuro y van a seguir creciendo. Sobretodo, en el mundo de la publicidad, ahora mismo, sin redes sociales no consigues nada. Pienso que a las marcas, las redes les ayudan y les dan más visibilidad. El tema influencer puede tener fecha caducidad en cuanto a la edad, porque puede que a medida que crezcas tus gustos cambien o no te dediques a lo mismo. Pero en vez de subir el mismo contenido, puedes centrarte en algo que te interesa más o utilizar tu experiencia usando la misma plataforma, sin necesidad de que todo gire en torno al look que lleves.

Bárbara Pérez vive con pasión el mundo de la moda.

Nos encantó hablar con Bárbara y esperamos que la entrevista os haya parecido tan interesante como a nosotras.

Volvemos el próximo jueves con más novedades... ¡Disfrutad de la semana!