El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jóvenes creadores y autoridades el día que se presentó el certamen. DM
Cantabria DModa

El Centro Botín acoge el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria con nueve propuestas creativas

Los creadores tendrán la oportunidad de acceder a ferias nacionales e internacionales y contactar con profesionales del sector

Cantabria DModa

Cantabria DModa

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:04

Comenta

El Centro Botín acoge este viernes el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria 2025, que se celebra por primera vez en la comunidad como fase ... regional de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, y en el que participarán nueve creadores. Todos tendrán la oportunidad de acceder a ferias nacionales e internacionales, así como establecer contacto con profesionales, distribuidores y proveedores del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Centro Botín acoge el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria con nueve propuestas creativas

El Centro Botín acoge el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria con nueve propuestas creativas