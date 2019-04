Chalecos y flecos, extra de movimiento en tus looks para esta primavera en Cantabria A LA CAZA DE TENDENCIAS BY @SANTANDERCONDOBLEL Comparto un look muy actual, con una prenda como protagonista firmada por la diseñadora Laura Sainz de Aja LAURA GONZÁLEZ QUINTANA Martes, 2 abril 2019, 18:21

¡Hola, familia de Cantabria DModa! El chaleco es una prenda de tintes masculinos que proviene del árabe 'yalika', que significa casaca del prisionero. Surgió con Luis XIV en Francia y se usaba con mangas. Fue en el siglo XVIII cuando las perdió. Las mujeres lo comenzaron a usar en los comienzos del siglo XX, entonces la prenda fue diseñada para crear una capa que resguardara el pecho bajo la chaqueta.

En este look he querido dejar todo el protagonismo al chaleco que aúna en una sola prenda estas dos tendencias de las que vamos a hablar hoy. Se trata de un diseño exclusivo y a medida de la diseñadora cántabra Laura Sainz de Aja, premiada en 2018 por ADMEC por su emprendimiento y proyección empresarial. Una creadora maravillosa, que no sólo puedes contar con ella para realizar vestidos de novia o trajes de invitada, ¡atrévete a hacerte una prenda a medida! Formarás parte del proceso creativo y tendrás una prenda exclusiva, que dé un toque único a tus 'outfits'. Para esta primavera los flecos van a ser total tendencia y en esta prenda aportan un toque de dinamismo casual al barroquismo de la tela cuajada de lentejuelas. Apúntate a añadir un toque extra a tu estilo y marcarás la diferencia.

Momento pasarela

Este año hemos visto chalecos en todas las pasarelas y las 'fashion weeks'. En París, Louis Vuitton y Chloé los utilizaron en clave 'boho' para dar a sus modelos un extra; en Milán Cavalli los llenó de lentejuelas y los proponía para restar informalidad a los looks más 'sporty' creados con mallas de ciclista.

Looks únicos

Los flecos se han convertido en el compañero perfecto del chaleco pero también reclaman su protagonismo esta primavera-verano 2019, en faldas, vestidos y chaquetas aportando una dosis de movimiento a todo el look. Gucci, Longchamp y Chanel aúnan ambas tendencias en sus desfiles.

Estilismos urbanos

En el 'street style' de las semanas de la moda hemos visto cómo editoras de moda, modelos e 'instagramers' han llevado las tendencias. Desde la modelo Constance Jablonski con su maxi chaqueta de flecos, hasta la chaqueta de Miu Miu que se ha vuelto viral en Instagram, pasando por chalecos extralargos que sirven de inspiración para crear nuestros looks primaverales.

Modo 'low cost'

Y, como siempre, os enseño cómo conseguir mi look de hoy al precio más asequible posible. Tenéis el mono en Zara por 49,95 euros; unas sandalias de flecos estilo 'boho' similares en Heve Maliaño por 29,95 euros y un chaleco extra large en Zara por 49,95 euros.

Mi look de hoy:

Chaleco: Laura Sainz de Aja.

Bolso: Chloé.

Mono: Zara.

Sandalias: Cross Santander.

Cinturón y pasador:Gucci.

Localización: Bahía Palace (Marrakech).

Nos vemos aquí el próximo día y, mientras tanto, podéis seguirme en en mi Instagram o en mi bitácora personal.

Síguenos en: