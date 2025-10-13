Cincuenta cántabras desfilarán de Ágatha Ruiz de la Prada en la Gala contra el Cáncer de Mama Supervivientes y profesionales de distintas disciplinas se unirán el 22 de octubre en el Hotel Real para apoyar los programas de prevención y detección precoz de la Fundación Enfermería Cantabria

Como todos los años, la Asociación de Creadores de Cantabria prepara ya la Gala Contra el Cáncer de Mama, un evento con impacto social a favor de los programas de prevención y detección precoz que desarrolla la Fundación de Enfermería Cantabria. El Hotel Real volverá a ser el escenario en el que cincuenta mujeres de distintas edades y profesiones desfilarán el próximo 22 de octubre con diseños de Ágatha Ruiz de la Prada y de la cántabra Pilar Ibáñez.

El espectáculo, en el que la alegría, el optimismo y la vitalidad de sus diseños contarán con la complicidad de mujeres reales de distintas edades y profesiones, algunas de ellas supervivientes de cáncer de mama. Desde abogadas, economistas, empresarias, enfermeras, farmacéuticas y médicas, hasta periodistas, influencers y representantes políticas e institucionales, se convertirán en modelos por un día para mostrar su faceta más comprometida y hacer frente así a la principal causa de mortalidad en las mujeres.

La gala, dirigida por José Luis Callejo y Monty Lima, servirá para conmemorar el cuarenta aniversario del inicio de las campañas de concienciación que comenzaron en Estados Unidos en 1985 dentro del Mes de Sensibilización sobre Cáncer de Mama. Una iniciativa que caló rápidamente a nivel global, convirtiéndose en un referente para impulsar la inversión en investigación, tratamientos y cuidados específicos, generando así mayor esperanza de vida entre las mujeres.

«Un evento emocionante y esperanzador»

Y es precisamente esto lo que pretenden desde la Asociación de Creadores de Cantabria tal y como aseguraron este lunes en la presentación de la gala en el Ayuntamiento de Santander. Será «un evento emocionante y esperanzador», subrayó la bailarina y coreógrafa Monty Lima, responsable de la puesta en escena de los espectáculos y las actuaciones programadas para el 22 de octubre. «Una fecha muy especial en nuestro calendario, que este año queremos que sea inspiradora y motivadora con los testimonios de pacientes y supervivientes, y la participación de todas las mujeres que se solidarizarán con ellas», destacó el director de la gala, José Luis Callejo. Junto a ellos estuvo la diseñadora cántabra Pilar Ibáñez, que superó un cáncer de mama hace unos años y con fuerza presentará su nueva colección, que simboliza «la fuerza y la esperanza con las que todas las mujeres nos enfrentamos a las pruebas y a los resultados».

La concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, ha destacado la importancia de esta gala para «despertar conciencias», pero sobre todo «sensibilidad hacia las mujeres no solo en la fase diagnóstica y terapéutica del proceso, ya que el cáncer de mama supone un punto de inflexión no solo en la parte personal o vida de las mujeres, sino también en el contexto laboral, social y familiar». En total, cincuenta mujeres participarán en una gala solidaria de concienciación y participación ciudadana sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Dónde adquirir las entradas Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los distintos puntos de venta de Santander, como la Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, en el Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día de la gala en el Hotel Real. Finalizado el evento, se servirá un vino español en la terraza.