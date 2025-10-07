«No éramos conscientes de la comunidad tan fiel que tenemos en Asturias» Las hermanas de Colindres creadoras de la firma Anabel Lee abren tienda en Oviedo y arrasan con «una acogida histórica»

Leticia Mena Santander Martes, 7 de octubre 2025, 23:32

Las hermanas Aurora y Anabel Ortiz celebran ya 13 años al frente de Anabel Lee y acaban de abrir su quinta tienda en España, esta vez en Oviedo, convirtiendo el día en «un acontecimiento histórico» para ellas. Desde primera hora de la mañana, decenas de seguidoras esperaban impacientes a las puertas del local de la calle Palacio Valdés, 7, vestidas con sus prendas favoritas de la marca. Esa mañana batieron todos los récords de ventas en una inauguración, quedando la tienda prácticamente vacía. «Lo que vivimos ese día no lo habíamos sentido antes. No éramos conscientes de la comunidad tan fiel que tenemos en Asturias», confiesan emocionadas.

Lo que comenzó en el salón de su casa de Colindres, en 2013, con 200 euros y mucha ilusión, se ha convertido en una marca de moda consolidada. La tienda que acaban de abrir en la comunidad vecina refleja a la perfección el espíritu de la marca: «Un lugar donde conviven la moda, la creatividad y los mensajes que inspiran; un espacio que mezcla toda nuestra esencia para que sus seguidoras vivan una experiencia inolvidable y puedan tener un pequeño trocito del mundo Anabel Lee en la capital asturiana».

Antes de abrir las puerta ya había cola. Ese día Esa batieron todos los récords de ventas en una inauguración, quedando la tienda prácticamente vacía. Muchas clientas acudieron a la apertura con ropa de la firma. Los diseños de Anabel Lee enamoran a todo tipo de mujeres. 1 /

A pesar de obstáculos como el cierre de su tienda en Madrid, la inundación de dos naves o el plagio de varios diseños, continúan apostando por prendas con identidad: ilustradas, cómodas y con mensajes positivos. Anabel lidera la parte artística; Aurora, la producción y el marketing, y juntas dan vida a piezas que combinan inspiración naïf y estilo chic con toques atemporales. «Creamos ilusión para inspirar sentimientos», explican.

Las hermanas Ortiz en la puerta de su quinta tienda, que abre de lunes asábado de 10.00h a 20.30h. Anabel Lee

Y así lo sintieron en la apertura de su nuevo local, del que destacan la amabilidad y el cariño del público, con el que pudieron charlar durante toda la jornada. «Nos ha encantado poder charlar con vosotras, escucharos y compartir este momento tan especial», comentan emocionadas las fundadoras de Anabel Lee. La marca reconoce que Asturias siempre ha tenido un porcentaje muy alto de seguidoras, y esta apertura lo ha confirmado.