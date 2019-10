El Corte Inglés de Santander levanta el telón a las tendencias del otoño El otoño se viste de tendencias en El Corte Inglés. / FOTOS | VÍDEO: ALFONSO HELGUERA VIVIR LA MODA El Palacio de Festivales volvió a convertirse en una pasarela a la última que reunió a numerosos rostros populares del panorama social cántabro SERGIO SAINZ Viernes, 18 octubre 2019, 17:06

Caen las hojas, pero no decae el ánimo. Contemplando las tendencias que El Corte Inglés de Santander propone para este otoño, lo que apetece es que el cambio de armario haga hueco para prendas renovadas e ilusiones convertidas en estilismos únicos. Así se demostró, una vez más, en la pasarela que el centro comercial instaló en el Palacio de Festivales. Tras el majestuoso escenario de la Sala Argenta y con vistas a Gamazo, más de 600 personas, en los dos pases programados, disfrutaron de la esencia de moda que protagoniza esta campaña.

Numerosos rostros conocidos del panorama social y de la propia industria 'fashion' no quisieron perderse desde el 'front row' este ejercicio de estilo. Con un elenco de modelos profesionales que dio vida a lo último para vestir. Así, pudimos ver mujeres y hombres elegantes, inconformistas y entregados a una moda versátil, para acertar en lo cotidiano y demostrar personalidad en las grandes ocasiones. Con las firmas propias de El Corte Inglés y el resto de marcas aliadas para lograr una campaña llena de matices.

La acaldesa de Santander, Gema Igual, en primera fila del evento. / ALFONSO HELGUERA

En total, se mostraron más de 150 looks, perfectos para que la nueva estación en Cantabria se llene de tendencias. Bajo el lema 'Empieza tu otoño, crea el tuyo' se mostraron tres tipos de mujeres tan únicas como inspiradoras. La clásica y elegante, entregada a las prendas atemporales, femeninas y de calidad. Por su parte, la contemporánea destaca por ser una mujer actual y activa, que aprecia esos looks renovados que le aporten novedad y un toque muy personal. Por último la mujer 'boho' pisa fuete con su espíritu alegre. Es dinámica y expresiva, como demuestra en sus estilismos. Aunque El Corte Inglés, como siempre, «cuenta con todos los estilos, todas las tendencias, todos los otoños, donde cada mujer puede crear el suyo», explican.

La moda se reiventa para todo tipo de mujeres y estilos. / ALFONSO HELGUERA

Se pudieron ver siluetas de sus marcas propias como Woman, Tintoretto o Lloyds, así como una selección de las mejores firmas nacionales e internacionales que visten a su clientela con la garantía de ofrecer la mejor moda. Así, se vieron propuestas de Kling, Hugo Boss, Armani, Gerard Darel, Escada Sport, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Lasserre o Purificación García, que presentaron propuestas dinámicas y muy volcadas en sumar estilo con sus complementos o calzado. Las pieles las firmó Maximilian con diferentes versiones de visones o cueros, que también incluían una apuesta por el color.

Los hombres más elegantes encuentran sus looks en El Corte Inglés. / ALFONSO HELGUERA

La apuesta masculina pasaba por looks de sport urbano y minimalista, pensando en los estilos de vida 'non stop'. Aunque no faltaron las colecciones de vestir para ellos que buscan tendencias, sin renunciar a la máxima calidad e innovación en los tejidos. Siempre con la confianza en la firma Emidio Tucci que, junto a sus trajes impecables, mostraba en pasarela un vestir 'casual', con una amplia oferta 'denim' con líneas más ajustadas sin perder la esencia de lo tradicional. Un hombre atrevido, que pasea una elegancia renovada, relajada y con aires tranquilos. Así, también se vieron siluetas de otras firmas propias de El Corte Inglés como Green Coast, Dustin, Easy Wear o Studio Classics. A ellas se sumaron looks de marcas de prestigio como Gap, Scalpers, Altonadock, Hackett, Replay Footwear, North Sails o Purificación García.

Las tendencias 'sport' no faltan en este otoño-invierno. / ALFONSO HELGUERA

Al finalizar los pases, el hall del Palacio de Festivales sirvió de improvisada reunión para repasar lo mejor del evento, con Pedro Duplá, director de El Corte Inglés de Santander y Elena Botín, responsable de área de Marketing, como anfitriones junto a todo el equipo de profesionales de las áreas de moda del centro comercial. Todos coincidieron en que este otoño se vestirá más que nunca en una moda cargada de personalidad y estilo.

