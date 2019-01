Derroche de glamour en los Critics' Choice Awards EN LA ALFOMBRA ROJA Los rostros más destacados del año cinematográfico presumieron de elegancia y sofisticación en la gala CAROLINA BRUNELLI Santander Martes, 15 enero 2019, 19:38

El pasado domingo Hollywood volvió a vestirse de gala, en plena temporada de entregas de premios. En este caso, la crítica especializada era la encargada de galardonar los mejores trabajos del año pasado mediante los Critics' Choice Awards.

Aunque en este caso la alfombra no era roja, sino azul, y por ella desfilaron unas cuantas 'celebrities' presumiendo de elegancia y sofisticación, como resumimos a continuación.

Charlize Theron

La actriz Charlize Theron, nominada como mejor actriz de comedia por 'Tully', lució un vestido metalizado largo de Givenchy, que se iba degradando hasta dar una totalidad clara. Y su peinado con flequillo largo a la altura del mentón resaltaba su espectacular rostro. ¡De 10!

Nicole Kidman

Lo que más me llama la atención de este vestido, ¡su forma! Y es que este Armani Privé que lució tan bien Nicole Kidman, ¡es una maravilla! Un vestido 'strapless' bicolor, en chiffón negro y blanco, que conjuntó con un 'clutch' negro con brillantes de Moynat.

Lady Gaga

La cantante y actriz, que ganó el premio a mejor canción por 'Shallow' y compartió el premio a mejor actriz por su brillante papel en 'A star is born' (por empate con Glenn Close), apostó por el minimalismo con un vestido blanco palabra de honor de Calvin Klein Appointment. ¡Un diez sobre diez!

Patricia Clarkson

Sin duda, la definición de elegancia, clase y estilo. La silueta de este vestido de 'tweet' con detalles joya de George Chakra le sienta de lujo.

Lucy Boynton

La actriz escogió un vestido largo azul con estampado amarillo, y unos volantes que recorren todo el largo del diseño. Además, de un lazo rosa a modo se cinturón. Una creación de Gucci, que me parece súper acertado para ella. El 'make up' y el peinado de semirecogido con trenzas es un ¡sí! en toda regla.

Regina King

Regina King acertó de pleno con este color berenjena, ¡le sienta genial! El diseño es de Michael Kors y lo completó con unos zapatos de Jimmy Choo.

Emily Blunt

Los blancos siempre sientan bien, y este vestido de Prada con pedrería que recorre todo su cuerpo me parece una preciosidad. El escote con los dos tirantes joya son increíbles. ¡Todo un acierto!

Claire Foy

Claire Foy está preciosa con este 'total black' de Céline. Me parece diferente y a la vez está elegantísima. Me gusta que, cada vez más, las actrices acuden a alfombras rojas con pantalones. Además, recibió el premio 'See Her', que reconoce a mujeres consideradas todo un ejemplo en la interpretación.

Timothée Chalamet

Las alfombras rojas van a ser más interesantes este año gracias a los estilismos de actores como: Timothée Chamalet, Rami Malek o Darren Criss. Este primero es un soplo de aire fresco, ya le hemos visto otras veces en traje, pero este de Alexander McQueen es una autentica obra de arte.

Rami Malek

El protagonista de 'Bohemian Raphsody' lució en esta entrega de premios este traje gris claro de Givenchy, con pajarita en color negro para contrastar.

Darren Criss

Como os dije en los Globos de Oro, me encanta este actor, porque sabe arriesgar. Y me gusta el estilo 'relaxed' de este traje de Emporio Armani estilo años 90. El toque de las gafas con cristales naranjas... ¡es lo más!

Y esto es todo, de momento, seguiré muy pendiente a todos los eventos de película que se sucederán en las próximas semanas. Así podemos ver qué se cuece en la meca del cine y apuntar unas cuantas tendencias por si tenemos un acto tan glamouroso.

