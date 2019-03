El Festival de Málaga, pasarela de cine y moda española EN LA ALFOMBRA ROJA Algunas de las actrices más populares desfilaron por el evento con estilismos únicos, acaparando todas las miradas CAROLINA BRUNELLI Santander Lunes, 25 marzo 2019, 16:43

El cine español se ha vestido de fiesta. Desde el 15 de marzo hasta este domingo 24 de marzo, se ha celebrado en el Teatro Cervantes el Festival de Cine de Málaga 2019. Por la alfombra roja del evento se han dejado caer muchos de los actores y actrices de nuestro país, que no se han querido perder esta gran cita. Como siempre, he estado atenta toda esta semana a la alfombra roja para poder enseñaros mis looks favoritos del festival. A ver qué os parecen...

María Pedraza

María Pedraza me tiene loca en las alfombras rojas, ¡sus estilismos son increíbles! Esta chica que hace un año y medio era completamente desconocida y que gracias a la serie 'La casa de papel' y luego el boom de 'Élite', ahora es de las actrices más seguidas de nuestro país en Instagram, le llueven los proyectos y se ha convertido en embajadora de Bvlgari en España.

El primer vestido, de inspiración chinesca, con transparencias y bordados de la colección pre-fall de Balmain. Y el segundo vestido que lució para la clausura del festival era de Pedro del Hierro.

Su estilista es Cindy Figueroa y la está elevando hacia lo más alto, ya que no falla en ninguna alfombra roja. Y su 'beauty stylish' es Iván Gómez, embajador de Chanel Beauty en España, ¡que simplemente hace magia!

Blanca Suárez

Blanca también estaba radiante en la alfombra roja, con este vestido de Oscar de la Renta. También sus 'beauty looks' son los que más me gustan del panorama español y todo gracias a Natalia, juntas hacen un tándem increíble. Esta vez Blanca se decantó por un flequillo postizo cortado en recto.

Amaia Salamanca

Amaia ha estado varios días en el Festival de Málaga y nos ha enamorado con cada uno de sus looks. El primer vestido blanco y con pedrería es de Fernando Claro Couture, una joya de vestido.

El segundo look, un mono más básico, pero con mucho estilo de Ralph Lauren.

Y, por último, esta maravilla de vestido verde lleno de lentejuelas firmado por Andrew GH. Sin duda, se convirtió en una de las mejores vestidas del festival.

María León

Me encantaron las dos opciones que nos enseñó María León en la alfombra roja, el primero este impresionante vestido de Roberto Cavalli, y para otro día apostó por un top de plumas y un pantalón negro de Fernando Claro.

Andrea Duro

La actriz Andrea Duro me alucinó con este vestido de Roberto Diz con este gran adorno plateado en el pecho. Y el maxi eyeliner fue todo un acierto. De segunda opción, lució un vestido corto con estampado damero y hombro asimétrico de Balmain.

Macarena García

Macarena estaba preciosa con este vestido corto y con un gran lazo en la espalda firmado por Paule Ka.

Estaré atenta a nuevos eventos de moda. Mientras tanto, podéis seguir todo lo que comparto en Instagram. ¡Hasta pronto!

