La maquilladora santanderina María Natal nos abre su vestidor Los zapatos, una de las claves del estilo de María Natal. / DM NO ES SÓLO MODA La joven modelo asegura que «hay que lucir aquellas tendencias con las que te sientas cómoda» GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 16 mayo 2019, 18:21

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos, una semana más, a nuestra sección. En el post de hoy entrevistamos a María Natal, una santanderina dedicada a la belleza que siempre está en contacto con las últimas tendencias en cuanto a maquillaje y peinados se refiere. Además, nos ha demostrado que es una gran amante de la moda, tiene un estilo muy personal y ha querido compartir con nosotras algunos de sus consejos más 'chic'.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Yo creo que mi estilo es actual; me gusta vestir elegante y no ser demasiado extravagante. Tampoco soy una «loca» de la moda ni me tengo que poner lo último que se lleva, porque si a mí una tendencia no me sienta bien o no me siento identificada con ella, prefiero serle fiel a mi propio estilo. También me gustan las prendas básicas porque las combinas enseguida con cualquier cosa, pero eso sí, puedo ir de sport pero nunca me verás en chándal.

-¿Te consideras amante de la moda? ¿Te gusta ir de compras?

-¡Me encanta! Si tengo un mal día, se me olvida con solo ir de compras. Realmente, yo creo que eso nos pasa a todas las amantes de la moda.

-¿De dónde te inspiras para crear tus looks?

-Me gusta mucho ver revistas y leer blogs de moda. En Instagram sigo a muchas cuentas en las que publican fotos de conjuntos para ver cuales me gustan y así, después, crear un 'outfit' con las prendas que tengo. También sigo mucho las últimas tendencias en desfiles de grandes firmas. En cuanto a celebridades o 'influencers', me encantan María Pombo y Marta Lozano porque su estilo se acerca bastante al mío.

La joven maquilladora ha vivido desde pequeña vinculada al mundo de la moda. / DM

-¿Cuáles serían tus principales consejos a la hora de preparar un 'outfit'?

-Mi primer consejo es que sea un look muy personal. También que esté bien combinado; para mí son muy importantes los colores, y suelo mezclar dos o tres como máximo. Siempre hay que encontrar lo que te favorece, también me pasa en mi trabajo, ya que lo que busco es resaltar la belleza de las clientas independientemente de las tendencias que se lleven. No a todo el mundo le favorecen las mismas cosas.

-¿Qué prendas de tu armario no podrán faltar en tu maleta este verano?

-Sobre todo aquí, en Santander, es necesario una blazer. No pueden faltar tampoco los vestidos ya sean cortos o 'midi' porque me encanta ir con las piernas al aire en verano. Unos vaqueros short, mini falda y unas sandalias de tacón, que son el calzado imprescindible.

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas en tu armario?

-Yo creo que unos pantalones de Dolce&Gabbana de pata de elefante. Me encantan y, además, es una tendencia que este año está volviendo y tengo muchas ganas de lucir. Lo único que me echa para atrás es que sean de tiro bajo.

-¿Tienes ropa sin estrenar?

-Sí, pero poca, porque ya no me compro todo lo que quiero. Además, cuando una prenda me gusta mucho y es blanca o delicada, me la compro dos veces.

Parte del vestidor de María Natal, fiel a su esencia y estilo personal. / DM

-En tu vestidor hay muchos...

-Vaqueros.

-Tu complemento favorito es...

-Un buen bolso.

-La prenda de la que nunca te desharías es...

-Una 'blazer' o unos 'jeans', dos prendas muy básicas.

-El mejor y el peor color para vestir son...

-El azul y el morado, respectivamente.

-La prenda que no te pondrías nunca es...

-Un mini 'short'.

-El complemento sin el que no puedes salir de casa son...

-Los pendientes.

María Natal y su querido perro Gucci. / DM

-La prenda que no te cansarás nunca de ponerte es...

-Una americana ajustada, es una prenda muy versátil.

-Tu referente de moda es...

-Yves Saint Laurent.

-La tendencia que desearías que no volviera nunca es...

-El punk.

Esperamos que os haya gustado conocer a María tanto como a nosotras.

¡Qué disfrutéis de la semana!

