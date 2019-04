Mercedes Gutiérrez, una santanderina que vive la moda con personalidad Mercedes Gutiérrez Menezo posa rodeada de tendencias de la temporada. / DM NO ES SÓLO MODA Cambió la peluquería por la ropa, apostando ahora por un proyecto personal en el que vuelca todo su estilo GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 11 abril 2019, 15:50

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos un día más a nuestra sección. En el post de hoy entrevistamos a Mercedes Gutiérrez Menezo (Santander, 1968), una santanderina con un estilo propio y muy moderno.

Su pasión por la moda le ha llevado a abrir un pequeño comercio de ropa y accesorios en el centro de Santander. Como dueña de un antiguo corner de ropa, siempre ha estado en contacto con las últimas tendencias y conoce a la perfección lo que le interesa al público cántabro, por eso, Mercedes comparte con nosotras su visión más personal sobre la moda.

-¿Qué te llevó a cambiar de profesión y abrir una tienda de ropa?

-A mí la moda me ha gustado toda la vida, siempre he sido muy presumida y me ha gustado dedicar tiempo a vestir bien. He trabajado casi 33 años como peluquera y estaba ya cansada, tenía ganas de un cambio. Entonces, como en los 4 últimos años de mi profesión, organicé un corner de ropa y vendí muy bien, me he animado a correr el riesgo de empezar de cero y abrir este negocio. Al final, tener una tienda de ropa siempre ha sido mi sueño.

-¿Cómo describirías tu estilo?

-Mi estilo es juvenil. Me gusta ir siempre dentro de mi línea, con ropa moderna, versátil y que refleje mi personalidad. En definitiva, es un estilo muy de Santander. Siempre se ha dicho que en el norte vestimos muy bien, y yo creo que es cierto.

Su personal estilo marca la elección de prendas en su comercio. / DM

-¿En qué o quién te inspiras a la hora de vestir?

-Pienso que tengo personalidad propia y no necesito inspirarme en nadie. Eso sí, siempre le echo un ojo a las revistas de moda para estar al tanto de lo que se lleva o no.

-¿Cuál es tu prenda fetiche?

-¡Qué difícil me lo pones, con todo lo que tengo! Creo que no tengo prenda favorita, pero los vaqueros por ejemplo es lo que más uso.

-¿Y la prenda de tu armario de la que nunca te desharías?

-Tampoco me desharía de nada ahora mismo porque todo mi vestidor me encanta. Quizás el típico vestido que te compras para una boda y no vuelves a usar.

«Pienso que tengo personalidad propia y no necesito inspirarme en nadie».

-¿Qué marcas o en qué tiendas de ropa sueles comprar?

-Compró la ropa en mi propia tienda, porque es una mezcla de todos los estilos que me gustan. Prefiero no pagar por marcas.

-¿Cómo describirías el estilo que tienes pensado ofrecer al público?

-El estilo es bastante variado. Lo mismo hay cosas para niñas, adolescentes o señoras a las que les gusta vestir más juveniles. Ropa muy comercial, moderna y para todas las edades.

Mercedes cambió la peluquería por la moda, su auténtica pasión. / DM

-¿Qué tipo de prendas crees que tienen más éxito entre los clientes cántabros?

-El público santanderino es muy variado, aun así, por lo general, lo que más demanda la gente son vestidos de cara a la primavera. También, prendas arregladas para eventos o salir de noche, que pueden tener una doble vida y te las puedes poner incluso con chanclas en verano.

-¿Cuál es la tendencia, hasta ahora, que más te ha gustado?

-Yo no tengo un estilo concreto asique me puedes ver tanto vestida en total black, con un traje al que añado su toque sport o con colores flúor. Para el verano, me encanta el estilo hippie- ibicenco y combinar vestidos largos con botas camperas ¡es un acierto seguro!

Esperamos que os haya gustado. ¡Qué disfrutéis de la semana!

Síguenos en: