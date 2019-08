La moda sin límites de la joven diseñadora santanderina Sara Alcalde

Era todo un reto, pero Sara Alcalde, pese a los nervios, demostró en su gran puesta de largo que la moda es lo suyo. La joven diseñadora santanderina formada en Cesine tuvo ocasión de compartir su trabajo de Fin de Grado, al igual que muchos compañeros en citas anteriores. Una ocasión perfecta para pulsar el talento de moda que atesora la región.

Alcalde presentó su firma propia 'Meraki' con la puesta en escena de su colección debut, 'Prometeo', en un desfile en el Hotel El castillo de Suances. Con este evento la creadora mostraba el cierre y el inicio de un ciclo profesional y creativo, consiguiendo reflejar su carácter, su forma de crear, de entender el estilo y de superar metas y retos. Porque, como ocurriera con el resto de alumnos, este proyecto sobrepasa límites en cuanto a conocimientos y vivencias adquiridas.

«La moda supera límites, con ella puedes crear infinidad de diseños tantos como puedas imaginar, por ello forma una parte esencial en todo el mundo. Vayamos donde vayamos hay estilos diferentes, con los cuales se puede crear moda», asegura la joven. Para este 'fashion show' contó con un gran grupo de modelos: Bran, Pedro, Esther, Raquel, Alba, Sandra, Violeta y Raúl, que defendieron los diseños de Sara con mucha personalidad. A ellos se sumaron otros cómplices, Judith Calderón como presentadora y Víctor Elguero Alcalde firmando la banda sonora en directo del desfile.

Galería. Algunos de los diseños más icónicos de Sara Alcalde para su firma 'Meraki'. / JUANJO SANTAMARÍA

La ilusión de la diseñadora era que el público sintiera como suyo el proceso creativo que ha atesorado durante su formación hasta llegar a dar forma a 'Meraki'. «Quiero explorar y descubrir diferentes materiales que despierten nuestros sentidos y con los cuales se puedan vivir nuevas sensaciones», comenta. De hecho, tiene claro que producirá prendas limitadas, «colecciones cápsula cada temporada, dirigidas a un público atrevido, transgresor, el cual esté interesado en el arte, el diseño y, sobre todo, en ser diferente», defiende. Porque no se limita y como marca aspira a «conseguir un grado de diferenciación a aquel público interesado, en explorar y descubrir una nueva moda, atreviéndose a salir de lo convencional y tradicional».

La esencia de 'Prometeo'

El estreno de Sara Alcalde no podía dejar indiferente, de ahí que optara por el mito de Prometeo, puesto que la premisa de la firma es que cada colección se inspire en un mito griego. Y nada mejor que empezar por icónico titán, del que siempre se ha destacado «la rebeldía, esa sensación de atadura, al no poder ser libre de expresar y luchar por lo que cree, como con tantas «cosas» que, en general, nos pasan hoy en día a la mayoría de las personas. La colección adapta esta historia a la actualidad, comparándola con las ataduras del día a día, que tanto nos frenan y nos someten sin poder luchar muchas veces contra ellas, por las consecuencias que tarde o temprano nos depararían. Los actos de rebeldía traen contratiempos, a los cuales no nos queremos enfrentar, por miedo o incertidumbre, puesto que el futuro es en lo que siempre pensamos, sin muchas veces tener encuesta el presente».

La diseñadora recibe un ramo de flores al término del 'fashion-show'. / JUANJO SANTAMARÍA

Sara Alcalde incorpora numerosas referencias a la hora de crear como, por ejemplo, la época clásica de Grecia, los abrigos de plumas, la moda «unisex», el arte y los sentimientos que existen en el ser humano. Un sinfín de influencias que en suma permiten la creación de prendas únicas, ya que sin estas ideas de base tan diferenciadas no podrían existir. ¡Larga vida a 'Meraki'!

