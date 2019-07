La moda cántabra diseña su futuro

La moda escrita con mayúsculas y con una juventud arrebatadora protagonizó el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria en el hall del Gran Casino de El Sardinero. Una cita llena de talento, en la que nueve alumnas formadas en Cesine presentaron sus trabajos de fin de grado en un acto solidario cuya recaudación fue destinada íntegramente a la Asociación Nuevo Futuro.

El acto estuvo presentado por Jesús Mazón, responsable del área cultural del emblemático edificio, y contó con varias personalidades del mundo de la moda y las instituciones colaboradoras como Carmen Ruiz, concejala de Participación Ciudadana y Servicios Generales del Ayuntamiento de Santander; Noemí Méndez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Santander; Fermín Gutiérrez, presidente de Cesine; y Marta González-Estefani, en representación de la Asociación Nuevo Futuro en Santander, entre otras muchas personalidades de relevancia. Entre los rostros vinculados al diseño, no faltaron las diseñadoras y profesoras de Cesine Lola Rama y Odette Álvarez; el aclamado modista Luis Alonso; la estilista Rosa Melgar y la 'influencer' y colaboradora de Cantabria DModa Laura González Quintana, además de numerosos miembros del claustro de profesores del centro universitario.

Galería. El show de moda sumó numerosos aplausos. / CESINE

Durante la presentación del acto, Jesús Mazón puso en valor «la necesidad de recuperar un certamen que reconozca a las mejores promesas de la moda en Cantabria, así como una institución como Cesine, que apuesta por el desarrollo del talento creativo de sus alumnos». Por su parte, Fermín Gutiérrez, se mostró «muy orgulloso por el reconocimiento recibido, ya que consideramos que es una muestra más del trabajo realizado en el curso, que pretende ser un estímulo para potenciar la creatividad de todos y cada uno de nuestros alumnos». Además, destacó la importancia de apoyar «este certamen que impulsa el talento emergente de las nuevas generaciones de diseñadores, ya que este tipo de galardones, al igual que los éxitos que han cosechado nuestros alumnos recientemente, demuestran que nada es fruto de la casualidad, sino que es sinónimo del trabajo bien hecho».

Una vez realizadas las presentaciones y discursos institucionales las colecciones 'Other Dimension', 'Konstrukt', 'Sola', 'Clousure', 'Entrelazados', 'Ropa Sucia', 'Revenir', 'Revolution' y 'Corner of my Mind' se fueron sucediendo con una puesta en escena muy coreografiada, que llenó de color el hall del Gran Casino del Sardinero. Una suma de propuestas muy aplaudidas, como las prendas de Patricia Martín, con propuestas de neopreno y colores flúor. En 'Revolution', de la camarguesa Sandra Calleja, destacaban los cuidados drapeados con toques de blanco y neón.

01:21 Vídeo. Imágenes del evento de moda. / CESINE

La puesta en escena de 'Ropa Sucia', de Cristina Hoya, sorprendió por la originalidad y acabado de sus diseños. Más sobrias, pero destacando la calidad de los tejidos y los cortes fueron el resto de colecciones exhibidas. El colofón se produjo con el desfile de la colección 'Revenir' con sus propuestas para novia y fiesta, en el que el público rompió en aplausos y ovaciones al paso de la modelo Alexandra Tocu, con un espectacular modelo en blanco, que resultó imponente sobre la improvisada pasarela.

Muchos maniquíes masculinos y femeninos conocidos de la región como la propia Tocu, Elia Torres, Cristina Galán, Elena Outeiriño y Dicanio quisieron sumarse a esta propuesta aportando con su buen hacer su granito de arena a esta causa solidaria. De su imagen, en originales propuestas de peluquería y maquillaje se encargaron, también de manera colaborativa los equipos de Shaircompany,Sólo las puntas by Lorena y Pelillos a la mar.

Los colores flúor y fuertes marcaron varios de los desfiles. / CESINE

Tras el desfile llegó el momento de los agradecimientos por parte de los alumnos a sus profesores por el apoyo recibido, especialmente a Gema de Luelmo y Lydia Fernández, organizadoras del evento, a las que obsequiaron con sendos ramos de flores. Así como un merecido homenaje también para Óscar Lanza, Director de los Grados de Diseño de Cesine.

El evento solidario volvió a demostrar la entrega de la sociedad cántabra con causas como Nuevo Futuro y sus proyectos sociales. De hecho, se colgó el 'sold out' de las entradas con la asistencia de más de 300 personas que, sin duda, avalan el futuro de este certamen en Cantabria.

