Bañistas y perros comparten la Segunda Playa de El Sardinero durante el verano

Han pasado más de veinte días desde que la Segunda de El Sardinero se convirtió en una playa 'amiga de los animales', a partir de ... las 20.30 y hasta las 23.30 horas. En este tiempo ya se puede comprobar que la convivencia entre los perros y los bañistas que aún quedan a esa hora en el arenal se desarrolla sin problemas. Y eso a pesar de que aún no son muchos los propietarios de animales que acuden allí. Así lo constata Ruth García: «Habremos visto, a la vez, media docena de perros, no más». A esto se suma Martina Carbajo, dueña de Neo, que dice que «hay jóvenes que no han visto la noticia porque los que me encuentro son normalmente adultos», y que tiene amigos que «no se han enterado de esto». David de Lomas, marido de Ruth García y propietarios de Kala, está encantado con la medida adoptada por el ayuntamiento tras la votación popular en la que, finalmente, se optó por la Segunda por delante de Los Peligros. «La verdad, es una maravilla», sentencia. Según él, los caninos también necesitan disfrutar del verano, y «nos parece una oportunidad perfecta para que los perros se desfoguen».

No solo personas de Santander acuden a esta playa para pasear con sus mascotas o darse un baño, algunos se desplazan desde otros municipios de Cantabria. Mario Rodríguez, con su perra Seica al lado, declara: «Venimos desde Liencres, nos gusta la idea de venir con la perra, tiene más libertad y le encanta meterse al agua». En invierno es otra historia. «Normalmente estamos con el perro por aquí porque no hay nadie a quien molestar. Venimos por la mañana y luego ya picamos algo», expresa Álvaro Durán, dueño de Sardina. Además, comparte su opinión en cuanto al número de playas 'amigas de los animales' en Cantabria. «Con los Molinucos aquí creo que ya es demasiado, pero hacen falta más fuera de Santander, sobre todo porque turísticamente muchas personas comienzan a viajar con los perros en vez de con los niños».

Ampliar Álvaro Durán y su pareja jugando con su perra Sardina. Dariel Severino

En las épocas frías la gente apenas pisa los arenales, sobre todo si es para bañarse. «Para traer a las mascotas bien, hay horarios más flexibles, no hay gente y no hay problemas», destaca Mario Rodríguez. Según los propietarios, la cantidad de perros en las playas aumenta de forma considerable cuando todavía no llega el verano con el «achicharramiento». En cuanto el sol comienza a quemar, las playas se llenan de amantes del bronceado y bañistas. «El año pasado, antes de junio, vine aquí mismo y había muchísimos perros, pero muchísimos, a todas horas», insistía Martina Carbajo.

El horario no es plato de buen gusto para todos. Está cayendo el sol, comienza a pegar el fresco... La dueña de Neo añade que le gustaría más poder venir también por la tarde.

Convivencia playera

Los bañistas no recibieron mal a los canes en La Segunda. «A mí me encantan los animales, y de siete días que he venido a la playa, dos o tres me he puesto a jugar con perros que no conozco. Dan alegría al entorno, te sacan una sonrisa y conviven sin problemas», incide Georgina Vargas. Según ella, este arenal, que es el más grande de Santander, debería estar mejor aprovechado. «Se le puede sacar más provecho. Yo pondría pequeños juegos para perros, como trampolines o cosas por el estilo».

Dilema de limpieza

Otra polémica entre los ciudadanos ha sido la limpieza de las playas y los canes. «Los que ensucian son los dueños. Si el perro caga, lo recoge el dueño. Las personas ensucian más porque tiran comida», declara Martina Carbajo. En esto coinciden David y Ruth, que insisten en que «si enseñas a tu perro a hacer sus cosas antes de bajar a la playa, no pasa». También, Álvaro Durán hace hincapié en la basura que no recogen los ciudadanos. «Hemos avanzado en el sentido de recoger las mierdas. Pero la gente ensucia más el día de San Juan, y al día siguiente nadie recoge nada, ni dice nada».