La planta de biogás en Hazas de Cesto obtiene la declaración de impacto ambiental

La planta de biogás en Hazas de Cesto está un paso más cerca de ser una realidad. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero ... de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, al comunicar que la Dirección General de Medio Ambiente ha aprobado la declaración de impacto ambiental favorable. «Es importante dejar claro que en este caso son los técnicos los que han hablado y los que después de estudiar la documentación aportada han considerado que el proyecto cumple con toda la normativa medioambiental que está en vigor en Cantabria», ha asegurado. Una decisión que llega después de que la empresa promotora Verdalia Bioenergy haya introducido «importantes mejoras» respecto al planteamiento inicial, de forma que ocupará la mitad de terreno prevista, duplicará la inversión y solamente se podrán tratar purines y estiércol y no otro tipo de residuos, con un máximo de 150.000 toneladas.

Con esta decisión, la tramitación del proyecto -declarado por el anterior Ejecutivo de coalición PRC-PSOE de interés social- tiene que conseguir ahora la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y deberá resolver las 1.600 alegaciones presentadas, algo que podría ocurrir a finales de octubre. El siguiente paso será lograr el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y, por último, la licencia de obra del Ayuntamiento de Hazas de Cesto para que se inicie su construcción.

El consejero reconoce que la planta ha tenido un enorme impacto social: «Es importante aclarar que el proyecto que se está tramitando ahora no tiene nada que ver con el que se presentó en la anterior legislatura, que sí tenía muchas carencias y deficiencias. Siendo conscientes de la sensibilidad social hemos sido muy exigentes con el promotor para que introdujese importantes mejoras con el único objetivo de que no tuviese ningún impacto negativo sobre el territorio».

Media ha asegurado que en función de esas alegaciones y de las directrices de los técnicos, «la empresa Verdalia podría tener que realizar nuevas modificaciones para mejorar su proyecto, que ahora, después de obtener la declaración de impacto ambiental, sigue con su tramitación». El consejero ha reiterado que en los pasos que quedan para que se materialice, el Ejecutivo actuará con el mismo «rigor y seriedad» que hasta ahora.

Mejoras en el proyecto

Uno de los puntos fuertes que ha destacado Media para que el proyecto haya seguido adelante y obtenido la declaración de impacto ambiental son las mejoras introducidas a la propuesta inicial. «La primera propuesta que llegó al Gobierno en la pasada legislatura preveía una inversión de 12 millones de euros y con las mejoras que hemos exigido la inversión se va a incrementar a cerca de los 30 millones de euros».

Asimismo, Media ha garantizado que los productos que va a poder recibir la planta son exclusivamente residuos ganaderos, purines y estiércol y no otro tipo de residuos que estaban previstos inicialmente. «Esos residuos se van a acumular siempre en tanques cubiertos ubicados en edificios cerrados y no en balsas al aire libre como indicaba el proyecto inicial. No habrá emisiones atmosféricas. Ninguna etapa de almacenamiento o proceso interno ocurrirá al descubierto. Todos los tanques de almacenamiento estarán cerrados con cubierta», ha recalcado el consejero.

En cuanto a la afectación de los suelos, Media ha subrayado que el proyecto inicial no eliminaba el riesgo de que hubiese filtración a los terrenos colindantes y el tratamiento para los exiliados tenía un alto consumo energético. «En el proyecto actual habrá una red separativa de aguas fluviales y los lixiviados se recogerán en cubetas de contención y se recircularán al propio proceso. El tratamiento de los olores va a ser a través de procesos biológicos de alta eficacia, con la mejor tecnología que existe en estos momentos a nivel mundial y con empleo mínimo de reactivos».