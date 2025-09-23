Cuando la moda sostenible es posible El Hotel Real acoge la pasarela Santander Slow Fashion con 25 creadores y tres jornadas que ponen en valor la ética y la artesanía

Leticia Mena Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 07:22

La sostenibilidad es un concepto que empezó a manejarse en el mundo de la moda a finales de los años ochenta, aunque el llamado 'slow fashion' se acuñó en 2007 para poner en evidencia las malas prácticas de la industria e intentar cambiar los hábitos de consumo y fabricación. Con esta bandera, Santander acoge un año más tres días de desfiles que comenzaron ayer en el Hotel Real con cuatro firmas que destacan por su compromiso social y medioambiental, y que convierten a la capital cántabra en epicentro de la moda ética y artesanal.

Más de 250 personas demostraron con su asistencia que el tema interesa y mucho, y disfrutaron de la puesta en escena organizada por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac.

La diseñadora santanderina María José Pereda de Castro abrió la tarde con la presentación de su colección 'La Dolce Vita' bajo su firma My Josefin, en la que cada sombrero se mostró como una pieza única hecha minuciosamente a mano durante horas con materiales reutilizados y naturales. «Un canto a la feminidad, al disfrute de la vida y a la creatividad, reivindicando la sombrerería como una de las formas más puras de moda lenta», afirmó orgullosa Pereda.

Tras ese arranque cargado de feminidad y artesanía, tomó el relevo la directora creativa de la firma bilbaína SKFK, Maia Eder Curutchet, que reafirmó su compromiso ambiental, social y cultural presentando la colección 'Oreka' ('Equilibrio' en euskera), inspirada en la artesanía de la pelota vasca y sus formas orgánicas y dinámicas. Como todo lo que hace Curutchet, sus prendas cuentan con certificaciones de comercio justo, demostrando que la moda industrial puede hacerse de manera ética y sostenible.

Ver 23 fotos De izquierda a derecha: Piloshka, con un vestido de Ángel Iglesias; Abbie Potter y María Ruiz en el espectáculo de la Asociación Perlas Da Amazonía; y Lucila Fernández, con traje de la firma bilbaína SKFK. Charo Ibáñez

Santander Slow Fashion Martes, 23 de septiembre 19.00: Tytti Thusberg | 19.30: Sardinuca by Claudia Arauz | 20.00: Zulema Jara | 20.30: Peletería Gabriel y Protocolo

Miércoles, 24 de septiembre 19.00: Allegra | 19.30: Leyre Doueil y Jabier Bilbao | 20.00: Kynthía | 20.30: Yes50

La tradición tomó después la pasarela de la mano de la firma zamorana Ángel Iglesias, que volvió a la Santander Slow Fashion con la colección '101'. «Moda con alma e historia, pensada para mujeres reales, con personalidad y principios», subrayaron desde la casa, que apuesta por tejidos cuidadosamente seleccionados, patrones precisos y prendas duraderas, fieles a su compromiso con el consumo responsable y el producto nacional. La jornada culminó con un broche internacional: Brasil como país invitado. La Asociación Sociocultural y Ambiental Perlas da Amazonía, con las artistas Perla Gómez y Sandra Moreno como representantes, visibilizó la riqueza cultural amazónica -como el carimbó- y llamó a la preservación de la selva. Con sus faldas inspiradas en esta danza popular, confeccionadas en chita, un tejido de algodón muy ligado a la identidad y resistencia brasileña, rindieron homenaje al color, la alegría y la fuerza de los pueblos originarios.

Con este arranque quedó de manifiesto que la moda sostenible es posible y que los consumidores cada vez son más conscientes y exigentes. Este martes y mañana, miércoles, seguirán los desfiles de la Santander Slow Fashion que situarán a la capital cántabra en el mapa de la moda ética y artesanal.