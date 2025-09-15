El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Foto de familia de la presentación de la Santander Slow Fashion 2025. De izquierda a derecha: José Luis Callejo, Pilar Pescador, Mauro Comín, Rosendo Ruiz, Claudia Arauz, Juan José González Higuera, María José Pereda De Castro y Miguel Rincón. Fotos: Tito González y Paloma Matías (Pamacor) | Vídeo: Alfonso Helguera

Santander, capital de la moda responsable

Del 22 al 24 de septiembre, el Hotel Real acoge la pasarela Santander Slow Fashion 2025 con 25 creadores y tres jornadas de moda ética y sostenible

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

¿Puede la moda cambiar el mundo? Santander quiere demostrar que sí. Del 22 al 24 de septiembre, la capital cántabra se convertirá en epicentro del diseño sostenible y el consumo responsable con una nueva edición de Santander Slow Fashion. Tres días de desfiles, creatividad y compromiso social y medioambiental que sitúan a la ciudad como punto de referencia en la moda ética y artesanal.

Veinticinco artistas y creadores participarán en un encuentro que reivindica un mayor compromiso social y medioambiental de la industria textil -la segunda más contaminante del planeta y con altos índices de injusticia social-, ante la creciente demanda de un consumidor más consciente y exigente. Una cita que refuerza los ecosistemas locales y el comercio de proximidad, y que promueve un cambio de mentalidad global frente a la cultura de usar y tirar.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac, con el respaldo de la Consejería de Industria y Comercio, el Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y el Grupo Eduardo & Pilar Pescador.

El encuentro pone el foco en la producción y el consumo responsables, uno de los grandes Objetivos de la Agenda 2030. Todo un reto para un sector que avanza hacia la sostenibilidad empresarial y hacia un modelo económico más justo, en el que el consumidor tiene ahora la palabra.

Brasil y Asturias, país y comunidad invitados

Este año, Santander Slow Fashion contará con Brasil y Asturias como país y comunidad invitados. La participación de Brasil está vinculada a la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP30), prevista en noviembre en Belém, y se materializa en propuestas como el desfile espectáculo de la Asociación Sociocultural y Ambiental Perlas da Amazonía, con prendas unisex de denim reciclado creadas por mujeres en situación de vulnerabilidad. Asturias, por su parte, pondrá el broche de clausura a la pasarela con la firma Yes50 Sotrondio, ejemplo de moda ética nacida en las Cuencas Mineras.

Junto a ellas, estarán presentes firmas y creadores de Cantabria, País Vasco, Castilla y León o Aragón, como My Josefin, SKFK, Ángel Iglesias, Peletería Gabriel, Protocolo, Allegra, Leyre Doueil o Kinthía, entre otros. Una muestra plural que combina segunda y tercera generación empresarial con jóvenes talentos y artistas consolidados.

Además de los desfiles, Santander Slow Fashion 2025 acogerá un showroom de las firmas participantes, abierto los días 23 y 24 de septiembre en los salones de la cúpula del Hotel Real, donde el público podrá conocer de primera mano los procesos creativos y las historias detrás de cada proyecto.

«Más allá de las tres erres que todos conocemos -reducir, reutilizar y reciclar-, aquí están también la R de rechazar y la R de repensar», subraya José Luis Callejo, director del evento, quien recuerda que «la clave de la circularidad pasa por rediseñar todo el ciclo de vida de los productos, imitando a la naturaleza, en la que todo se aprovecha».

Concebido como un espacio de networking e intercambio de experiencias, Santander Slow Fashion se presenta como una plataforma para dar visibilidad a modelos de negocio, emprendimiento e innovación que demuestran que la moda también puede ser motor de transformación social y ambiental.

Durante tres días, el Hotel Real de Santander será escenario de creatividad, sostenibilidad y compromiso, situando a la ciudad como capital de la moda responsable.

Cómo asistir

Las invitaciones para asistir a los desfiles pueden obtenerse a través de la Asociación de Creadores de Cantabria, así como de los diseñadores y firmas participantes. El acceso al showroom (23 y 24 de septiembre, de 12:00 a 20:00 h, en los salones de la cúpula del Hotel Real) también requerirá invitación previa gestionada por la organización o las propias marcas.

