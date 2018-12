El negro nunca falla MODA MASCULINA Comparto mis compras del 'Black Friday' en un look muy ponible, que con alguna variación os puede servir esta Navidad ADRIÁN OSLÉ Lunes, 3 diciembre 2018, 16:29

¡Hola, familia! Ya llegó diciembre y el abrigo que no falte. Por eso, os vengo a enseñar mis dos nuevas adquisiciones del pasado 'Black Friday'. Esta cazadora con borreguillo, súper calentita y muy ponibile, es una de mis mejores inversiones para este invierno, la verdad.

Otra de mis compras fue la sudadera de la colección Divided de H&M. Es una básica, pero con el toque de la cremallera en el gorro. Para este look me he puesto un arnés, ya que le da un rollazo al look diferente a los pantalones de pata de gallo, un estampado ya clásico.

Un 'outfit' perfecto para esta Navidad, cambiado la sudadera por una camisa. ¡Pruébalo!

Y hablando de las fiestas, pronto tendréis mi ya clásica felicitación navideña, que suelo publicar en mi blog. ¿Con qué os sorprenderé?

¡Espero que este os guste!

Total look

Abrigo: Zara.

Sudadera: H&M.

Pantalones: Bershka.

Gafas de Sol: Óptica Cantabria.

Deportivas: Vans.

Arnés: Stradivarius.

Galería. Un look muy de negro, para recordar las compras precisamente del 'Black Friday'. / AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN

Nos vemos en el próximo 'post', en mi perfil de Instagram o en mi Facebook. ¡Seguimos conectados!

¡Un abrazo y a ser felices!