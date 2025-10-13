Nueve creadores participarán en el Certamen de Jóvenes Diseñadores Cantabria 2025

Nueve jóvenes participarán en la próxima edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria el próximo 24 de octubre en el Centro Botín de Santander. ... Como antesala, una selección de los diseños participantes estará expuesta hasta ese día en la sede de la Cámara de Comercio. Este evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, la Cámara de Comercio y la Federación del Comercio de Cantabria (Coercán), y la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE).

El certamen contará con la participación de nueve jóvenes talentos de la moda cántabra: Carmen López Huapaya con 'El último bosque de secuoyas', una colección inspirada en los bosques cántabros y su conexión con la naturaleza; Marta Gonzáles con 'ADN', una propuesta que defiende la sostenibilidad y la identidad femenina a través del diseño consciente; Saúl Gutiérrez con 'Desbocado', que rinde homenaje a la artesanía y las raíces familiares desde una perspectiva contemporánea; Lara Domínguez con 'Duality', una reinterpretación de técnicas artesanales españolas aplicadas a la moda actual; Marina Brígida con 'Duality', una exploración de la influencia de las creencias y la astrología en la identidad personal; Patricia Garzón con 'Credenza', una colección inspirada en la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico en un futuro hiperconectado; Mario Rodríguez con 'Neocorpus', una reflexión sobre la relación entre cuerpo, tecnología y sostenibilidad; Sofía Bezanilla con 'Espectro', que une tradición, técnicas artesanales y conciencia ambiental, y Marta Eguiguren con 'Nuage', inspirada en la belleza cambiante de las nubes y la transformación natural.

Como antesala al certamen, una selección de los diseños participantes estará expuesta en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria desde hoy y hasta el viernes, 24 de octubre, con el fin de permitir al público y a los medios conocer de cerca las propuestas creativas de los jóvenes diseñadores antes de la gala en el Centro Botín. Además, estos jóvenes diseñadores cántabros tendrán la oportunidad de acceder a ferias nacionales e internacionales, así como establecer contacto con profesionales, distribuidores y proveedores del sector, abriendo puertas a una carrera profesional sólida dentro del mundo de la moda.

Fase regional

Así lo han explicado el director general de Comercio, Rosendo Ruiz; el secretario general de Coercán, Gonzalo Cayón, y la presidenta de ANDE, Laura Victoria Valencia, quienes han coincidido en destacar la importancia de este certamen, que constituye la fase regional de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, «un prestigioso» reconocimiento que este año celebra su 39 edición, «consolidándose como la plataforma relevante para el impulso del talento emergente en el ámbito de la moda de nuestro país». El principal objetivo del certamen es dar visibilidad a los jóvenes creadores cántabros, «impulsando su profesionalización y promoviendo el emprendimiento en el sector con una iniciativa que busca fomentar la innovación y la sostenibilidad en la moda, además de evitar la fuga de talento fuera de la región y fortalecer el tejido cultural, social y económico de Cantabria».

Ruiz destaca que «para el Gobierno de Cantabria y para la Dirección General de Comercio y Consumo es un placer presentar esta actividad, que es la primera vez que se realiza en Cantabria y que va a poner en valor el trabajo de mucha gente». Ha comentado también que este certamen «es una iniciativa que nos va a poner a todos en el punto de mira del diseño y de la creatividad de la moda en España».

Gonzalo Cayón, por su parte, destaca que «es importante dar difusión a esta iniciativa, que va a contar con un espacio espectacular, como es el Centro Botín, teniendo en cuenta las ganas que ponéis a los proyectos en un mundo tan bonito y complicado como es la moda».