Presentación del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria. DM
Cantabria DModa

Nueve creadores participarán en el Certamen de Jóvenes Diseñadores Cantabria 2025

El Centro Botín acogerá este evento el próximo 24 de octubre. Como antesala, una selección de los diseños participantes estará expuesta en la sede de la Cámara de Comercio

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Nueve jóvenes participarán en la próxima edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria el próximo 24 de octubre en el Centro Botín de Santander. ... Como antesala, una selección de los diseños participantes estará expuesta hasta ese día en la sede de la Cámara de Comercio. Este evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, la Cámara de Comercio y la Federación del Comercio de Cantabria (Coercán), y la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE).

