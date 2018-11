Este otoño la moda se vuelve guerrera

¡Hola, familia de Cantabria D Moda!

La tendencia de la que vamos a tratar hoy es una vieja conocida, el camuflaje y la moda de inspiración militar. Esta propuesta nació del uso que se hacían de los uniformes militares masculinos, que las mujeres empezaron a utilizar cuando los hombres volvían de la guerra, actualmente es una tendencia muy reivindicativa, y está directamente relacionada con el empoderamiento femenino y la igualdad de roles. Es imposible que una mujer vestida con un estampado militar no se sienta como una poderosa guerrera.

Look a la última y con esencia guerrera. / @santandercondoblel

Sin duda en este look he querido abusar de la tendencia y usarla en un total look completo sólo apto para atrevidas, la manera más fácil para usar un estampado tan llamativo e identificativo,es combinar una sola prenda con prendas básicas, dándo solo un toque a nuestro outfit. El total look es muy de los 90 , las pioneras de la época fueron las Destiny Childs, con una joven Beyonce a la cabeza, las Spice girls, cómo no, usando este print como bandera del feminismo, y posteriormente en el 2000, Madonna adoptó esta estética para su tour American life. En esos años diseñadores como Isabel Marant triunfaron en las pasarelas con icónicas prendas llenasde tonos militares, que ahora en el 2018 vuelven con fuerza.

De las Destiny Childs pasando por Madonna o las Spice Girls, ¡la música siempre fue muy guerrera!

Tendencia entre diseñadores

Este año hemos visto la tendencia en todas las pasarelas y las fashion weeks. En New York, Jeremy Scott ha combinado sus faldas de camuflaje con tops neón, otra de las tendencias de la temporada. En Milán, Philipp Plain ha presentado sobrecamisas y parkas en sus colecciones tanto femeninas como masculina y en París, Saint Laurent ha vestido el estampado con lentejuelas de lujo.

Las pasarelas se han llenado de camuflaje en diferentes versiones.

Evidentemente las 'celebrities' han sucumbido a la moda y ya llevan la tendencia, Sarah Jessica Parker se anima a usar una parka militar; la modelo Bella Hadid con un vestido y la misma Victoria Beckham, nos da una lección de estilo, olvidando los excesos de sus inicios usando una sencilla camiseta y unos vaqueros para un look perfecto.

Entre las 'celebrities' el camuflaje también ha causado furor.

En el 'street style' si algo ha triunfado es la parka militar, en las semanas de la moda las bloggers, influencers y editoras de moda nos han eseñado que el abrigo es la forma más fácil de llevar esta tendencia, la combinación perfecta con blanco y negro, cubriendo pantalones, jerseys e incluso vestidos.

En las calles la tendencia triunfa, especialmente, con las parkas militares.

Modo 'low-cost'

Y, como siempre, os enseño cómo conseguir mi look de hoy al precio más asequible posible. Tenéis una camisa y una minifalda similar por 19,99€ cada uno, sin olvidar el bolso riñonera de Zara por 24,95€.

Versión del look con prendas 'low-cost'.

Total look

Bolso: Gucci.

Falda: Zara

Camisa: Zara

Leggins: Zara

Galería. El camuflaje, un look 100% tendencia. / @santandercondoblel

Nos vemos y leemos por aquí el próximo día y, mientras tanto, os espero en mi Instagram o en mi bitácora personal.