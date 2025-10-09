Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre Su propietaria, Araceli Núñez, ha anunciado en redes que se trasladarán al establecimiento de la calle del Cubo, donde hasta ahora ha estado Percha Básico

Candela Gordovil Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 14:55

La tienda Percha Santander, ubicada en un gran local del Paseo de Pereda, se traslada al establecimiento que tiene en la calle del Cubo, donde hasta ahora ha estado abierta Percha Básico. Hasta el 31 diciembre, este emblemático negocio de firmas de grandes diseñadores permanecerá abierto. Después, ese gran local ubicado en la milla de oro de Santander quedará vacío.

Su propietaria, Araceli Núñez, ha sido la encargada de anunciar la noticia a través de un vídeo. «Hemos sido muy felices, este tienda me ha dado muchísimas satisfacciones. Pero ha llegado el momento en el que tengo que plantear mi vida personal. Tengo otro negocio –Percha Básico– que está en un local que es nuestro (...) La vida ha cambiado mucho. He decidido cerrar esta tienda y trasladarme a Percha Básico, que es un local magnífico. Allí trataremos de darle la misma entidad. El viaje ha sido maravilloso, la experiencia ha sido divina, he sido muy feliz, es una tienda que tiene muchísima personalidad. Se cierra este espacio, pero Percha continua, y luego el futuro dirá, yo no tiro la toalla», explicó Núñez.