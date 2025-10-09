El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de Percha Espacio Bahía, en el Paseo de Pereda.

Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre

Su propietaria, Araceli Núñez, ha anunciado en redes que se trasladarán al establecimiento de la calle del Cubo, donde hasta ahora ha estado Percha Básico

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La tienda Percha Santander, ubicada en un gran local del Paseo de Pereda, se traslada al establecimiento que tiene en la calle del Cubo, donde hasta ahora ha estado abierta Percha Básico. Hasta el 31 diciembre, este emblemático negocio de firmas de grandes diseñadores permanecerá abierto. Después, ese gran local ubicado en la milla de oro de Santander quedará vacío.

Su propietaria, Araceli Núñez, ha sido la encargada de anunciar la noticia a través de un vídeo. «Hemos sido muy felices, este tienda me ha dado muchísimas satisfacciones. Pero ha llegado el momento en el que tengo que plantear mi vida personal. Tengo otro negocio –Percha Básico– que está en un local que es nuestro (...) La vida ha cambiado mucho. He decidido cerrar esta tienda y trasladarme a Percha Básico, que es un local magnífico. Allí trataremos de darle la misma entidad. El viaje ha sido maravilloso, la experiencia ha sido divina, he sido muy feliz, es una tienda que tiene muchísima personalidad. Se cierra este espacio, pero Percha continua, y luego el futuro dirá, yo no tiro la toalla», explicó Núñez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  2. 2

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  3. 3

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  4. 4

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  5. 5 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  6. 6

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  7. 7 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  8. 8 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  9. 9 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  10. 10

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre

Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre