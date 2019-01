Queridos Reyes Magos: la lista de deseos definitiva NO ES SÓLO MODA Ayudamos a Melchor, Gaspar y Baltasar con una selección de productos que aún puedes añadir a tu particular carta de regalos GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 3 enero 2019, 17:43

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! ¡Feliz Año Nuevo y bienvenidos un día más a nuestra sección! El primer post de 2019 no podíamos hablar sobre otra cosa que no fueran nuevas ideas para añadir a la lista de los Reyes Magos.

No queda nada para la noche más mágica del año. Por eso, queremos ayudarte a encontrar la inspiración que te falta si aún no has conseguido los regalos que no sabes qué pedir a los Magos de Oriente.

Cuando dicen que está siendo uno de los complementos de la temporada no se equivocan, y es que toda 'influencer' que se precie lo está llevando. El colgante letra se ha convertido en objeto de deseo y es tan sencillo como buscar tu inicial y colgarla de tu cuello, porque ella se sobra y se basta para montar tu estilismo. Además, no hace falta que sea el collar original de Céline (que tiene un precio de 320 euros) porque muchas marcas están sacando clones asequibles a nuestros bolsillos. Como la propuesta más accesible de María Pascual que nos ofrece dos tamaños, el grande y el pequeño.

La firma Mr. Boho comenzó ofreciendo gafas de sol, pero por lo que esta vez te hablamos de la marca no es por sus lentes sino por sus relojes. Con el paso del tiempo ha ido ampliando su territorio más allá con relojes, zapatos y mucho más. El catálogo presenta un sinfín de relojes en diferentes versiones, para los más clásicos hasta para los más atrevidos. Como distintos tamaños, esferas sencillas o correas de dibujos originales.

Ya te adelantamos que Longchamp estaba afianzándose como una de las mejores marcas de bolsos, sobre todo, para ir a clase. Los bolsos 'shopper' son un acierto seguro estos Reyes para aquellas deseosas de un buen bolso de fondo de armario. Aunque tiene infinidad de versiones, a nosotras nos encantan estos que te enseñamos a continuación. Los shopper son el accesorio perfecto para combinar con cualquier 'outfit' y no te darán ningún problema en lo que a espacio nos referimos.

No podemos hacer una lista sin apuntar en ella una de las mejores marcas de accesorios, Lavani Jewels. Aunque ya fueron propuesta como complemento para los looks de nochevieja, sigue siendo una apuesta segura si todavía no te ha llegado la inspiración para comprar ese detalle que quieres regalar. En concreto, los pendientes de Lavani son muy combinables y su diseño está muy cuidado. En su catálogo puedes encontrar los perfectos para cualquier estilo. Nosotras te enseñamos algunos de los diseños que más nos gustan para que se te vayan ocurriendo algunas ideas.

Pero además de accesorios, este año también le pedimos a los Reyes calzado. Inundando las pasarelas de la temporada invernal y siendo las reinas del 'street style', las 'chunky trainers' son un must en la carta de regalos. Además, no te preocupes si los reyes no te traen las Balenciaga, porque seguro que con las opciones 'low-cost' como éstas de Zara o Bershka que hemos encontrado, seguro que te encuentras alguna debajo del árbol.

Por último, y siguiendo en la línea de los complementos, esta vez vamos a salirnos del mundo de la moda para entrar en el del maquillaje (que nos fascina por igual). Y es que empezar el año dándonos ciertos caprichos sienta genial. Ya sea para renovar el estuche de maquillaje o arriesgar con nuevos colores y texturas, esta es, sin duda, la ocasión.

Te recomendamos algunos de nuestros productos favoritos que van desde paletas de sombras de ojos (Huda beauty), pasando por pintalabios (Fenty beauty) hasta terminar con polvos iluminadores (Mac Cosmetics).

¿Te has decidido ya a añadir alguno de estos caprichos a tu carta de Reyes Magos?

Esperamos que os haya gustado. ¡Qué disfrutéis de los últimos días de vacaciones!

