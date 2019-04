La sombrerería más personal de la creadora santanderina Belén Antelo

¡Hola lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos un día más a nuestra sección. En el post de hoy hablamos con Belén Antelo, una mujer emprendedora que comparte con nosotras su visión más personal sobre el mundo de la sombrerería.

Esta santanderina se dedica al diseño y confección de tocados y sombreros desde hace ya más de diez años, y nos ha invitado a conocer su taller en El Sardinero, para entre adornos y bordados disfrutar de sus creaciones en primera persona.

-¿Qué te hizo dedicarte al mundo del diseño de tocados?

-Empecé en el mundo de la sombrerería por casualidad, quizás simplemente tenía que pasar. Anteriormente me dedicaba a la bisutería, les une la creatividad y la creación artesana.

-¿Qué estilos podemos encontrar en tus diseños?

-Los estilos son muy diferentes porque trabajo todas las técnicas sombrereras, sin embargo, si tuviera que definir uno en concreto sería atemporal con toques de últimas tendencias.

-¿Cuál es tu manera de trabajar?

-A la hora de confeccionar se trata de un trabajo personalizado es fundamental el encuentro con la clienta. Hago un examen de su personalidad y escucho atentamente todo lo que me dice. Si tengo la posibilidad, veo su 'outfit' y con todo ello realizo el diseño.

-¿Qué valoran más las novias e invitadas de los tocados?

-Que hayas sido capaz de comprender lo que tenía en mente. Para ellas muchas veces es difícil transmitir lo que quieren pues es un producto que no estamos acostumbrados a llevar. Después de diez años dedicándome a esto sé entenderlo muy bien. Es cuestión de experiencia.

-¿Qué tipo de tocados crees que tienen más éxito entre los clientes cántabros?

-Yo creo que la clientela cántabra es conservadora, se trata de un público al que le gusta los tocados no muy grandes ni con adornos excesivos.

-¿En qué o quién te inspiras a la hora de crear tus tocados?

-Sobre todo, me inspiro en las últimas tendencias. Después adapto los diseños al gusto de cada persona. No me suelo inspirar en alguien en concreto, prefiero absorber todo lo que veo para después hacer algo muy personal.

-En trabajos tan artesanales se necesita tener mucha pasión y motivación, ¿qué te produce más satisfacción?

-Sin lugar a dudas la cara de las clientas cuando ven el diseño, se lo prueban, y están satisfechas con el resultado. En ese momento me olvido de todas las horas que he invertido en hacerlo.

¡Nos encantó hablar con Belén y disfrutar de su ilusión y creatividad!

Esperamos que os haya gustado. ¡Qué disfrutéis de la semana!

