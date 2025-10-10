El 'Torrelavega Fashion Day' convertirá la plaza Baldomero Iglesias en una pasarela del comercio local

El próximo viernes, 17 de octubre, a las 17.00 horas, la plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega se convertirá en una pasarela de moda del ... comercio de la ciudad, dado que acogerá el 'Torrelavega Fashion Day'. El objetivo de este evento, organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos (Apemecac) y la Asociación de Creadores de Cantabria con el respaldo del Ayuntamiento de la capital del Besaya, es estimular las ventas del sector y poner en valor una de las actividades económicas de mayor dinamismo de la ciudad. En el destile participarán conocidas empresas de moda del municipio y diseñadores cántabros.

Los desfile se trasladan en esta edición de la sala Mauro Muriedas a la plaza Baldomero Iglesias para reforzar el compromiso del consistorio con el sector. Participarán los comercios multimarca Marcela Prado, Carmen Shoes, Begoña Salán y SSonia, Moda re- con sus propuestas de ropa de segunda mano, y las diseñadoras Hebha Laguillo, Isabel Victorino y Patricia Martin de la firma de moda emergente 'Not Yur Mami'.

Moda infantil, masculina y femenina, marroquinería, calzado y complementos, joyería de autor y diseño cántabro, estarán presentes en una pasarela urbana abierta al público, que se clausurará con el VI Flasmob Contra el Cáncer organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en colaboración con la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. A esta cita para impulsar el comercio de moda local también se han sumado el Club Deportivo Bathco Balonmano y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, en una alianza entre moda y deporte que pone el foco en la marca Torrelavega.

En la presentación del evento, el presidente de APEMECAC, Miguel Rincón, señaló que el comercio es «uno de los sectores socioeconómicos clave de la actividad urbana y uno de los principales atractivos de la oferta de servicios de la ciudad de Torrelavega, que siempre ha destacado por la calidad del producto y la atención de nuestros comerciantes». Rincón destacó también que la jornada está planteada como un «escaparate para el comercio especializado, en el que mostrarán las tendencias del otoño-invierno, así como la ropa de segunda mano, que día a día tiene más presencia y por la que apuestan cada vez más las nuevas generaciones».