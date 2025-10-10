El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del cartel del 'Torrelavega Fashion Day'. DM
El 'Torrelavega Fashion Day' convertirá la plaza Baldomero Iglesias en una pasarela del comercio local

Más de un centenar de niños y jóvenes participarán en los desfiles el próximo viernes desde las 17.00 horas

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:09

El próximo viernes, 17 de octubre, a las 17.00 horas, la plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega se convertirá en una pasarela de moda del ... comercio de la ciudad, dado que acogerá el 'Torrelavega Fashion Day'. El objetivo de este evento, organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos (Apemecac) y la Asociación de Creadores de Cantabria con el respaldo del Ayuntamiento de la capital del Besaya, es estimular las ventas del sector y poner en valor una de las actividades económicas de mayor dinamismo de la ciudad. En el destile participarán conocidas empresas de moda del municipio y diseñadores cántabros.

