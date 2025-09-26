Un verano eterno en el 'Paraíso' de Odette Álvarez La diseñadora santanderina triunfa en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una colección que teletransporta al estío entre contrastes y armonías, donde lo exótico dialoga con lo cotidiano

Leticia Mena Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:38

«Suena la música a lo lejos, como un eco suave en la noche. El aroma espeso de las flores impregna el aire. La ligereza de un vestido, la piel satinada tras un día de playa… Ese instante, ese movimiento sutil, eso es todo lo que, por un momento, deseamos sentir». De esta forma tan poética y sensorial define la diseñadora santanderina Odette Álvarez su nueva colección, 'Paraíso Spring 2026', con la que ha vuelto a triunfar en una nueva edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Con un juego sutil de contrastes y armonías, donde lo exótico dialoga con lo cotidiano, la cántabra ha vuelto a dar la campanada demostrando que la ligereza puede convivir con la opulencia, y que lo artesanal puede fundirse con lo urbano.

Con el patrocinio de Cantabria Infinita y en el marco del 40 aniversario de la moda española, el desfile de la cántabra se celebró en Ifema sobre una pasarela decorada por Inma Maynard, la directora creativa de Global Armony Deco. La interiorista siempre consigue recrear espacios «elegantes y funcionales» y, para esta ocasión, levantó un pórtico de buganvillas fucsias, vegetación y luces encabezado por un neón en el que podía leerse 'Club Paraíso'. Cuando empezó a sonar la música creada para la ocasión por el dj Alex del Toro, el público empezó a sentir esa sensación de verano que Odette quería transmitir. La influencer Carla Hinojosa fue la encargada de abrir el desfile, cumpliendo otro de sus sueños, ya que desde hace años no se ha perdido desde el 'front row' (primera fila en el argot de la moda) ni un solo desfile de la cántabra en la Fashion Week de Madrid. Tras la presentación el pasado mes de junio en Santander de la colección de vestidos que habían diseñado juntas, la relación entre Hinojosa y Álvarez se ha estrechado aún más y la barcelonesa ha sido la encargada de abrir y cerrar sobre las tablas la presentación de 'Paraíso'.

Fiel a su visión contemporánea del lujo artesanal, la nueva colección de la creadora cántabra transportó a los asistentes al próximo verano en «un viaje estético» en el que la tradición y la modernidad dialogan encontrando el equilibrio entre tejidos y materiales de distintas texturas y colores. En esta colección confluyen tres universos: la inagotable inspiración que Odette Álvarez siempre encuentra en Oriente y que ya forma parte del ADN de su firma; el Art Nouveau, ya que muchas de las prendas están llenas de referencias orgánicas y de ornamentación vegetal, y la pureza gráfica de la antigua Grecia.

Cada diseño de Paraíso está pensado para «una mujer que recoge, a cada paso, influencias que la transforman». Las nuevas propuestas se articulan en torno a los contrastes. «Prendas que abrazan el cuerpo, lo envuelven para después revelarlo con tejidos que se convierten en una segunda piel». El lino y el popelín son dos de los tejidos que más destacan en esta nueva colección en la que, como no podía ser de otra forma, no faltan los materiales ricos y sugerentes como la pedrería, las chapas metálicas, los bordados y las aplicaciones de abalorios tan típicos de Odette. La paleta cromática se mueve esta vez entre la calidez y la frescura: desde dorados y plateados, que evocan a los metales preciosos, y los pasteles vibrantes-rosa, verde, azul turquesa- que se funden con tonos tierra como el marrón chocolate y el marfil.

Entre el público aplaudían varias de las fieles de Odette, muchas llegadas desde Santander, que compartieron butacas junto a personalidades del mundo de la moda, el arte y la sociedad. Entre ellas, destacaron Almudena Navalón, Ana Antic, Bea Jarrín, Concha Calleja y Noelia López. También estuvieron presentes el artista Okuda San Miguel, Paloma Cuanda y Pino Montesdeoca, Fabiola Yáñez,Clara Courel, María Eyzaguirre, así como Noelia Bonilla e Isabel Lozano, entre otros.

Maravillado ante cada pieza, el público también identificó sobre la pasarela la nueva línea de sandalias que, un año más, Álvarez ha realizado junto a la peruana Daniela Peraglio. Bajo la firma Canella Brand Shoes y de cara al próximo verano, proponen cuñas de madera en tres colores. Lo que sí llamó mucho la atención a las más entendidas en moda eran las joyas que lucían las modelos con el sello de la neoyorkina Drew Gingsburg, directora creativa de la firma de joyas Dylan Lex, realizados en latón con baño de plata y de oro de 18 quilates.

Quince años en la moda

Odette Álvarez lleva quince años dedicándose a la moda, analizando y dando forma a los armarios de quienes apuestan por sus diseños. Como ella dice, sus clientas son «mujeres que hacen de la moda un lenguaje personal, una forma de habitar el mundo con belleza, autenticidad y libertad». Y con esa máxima llegaron los aplausos, el tímido saludo que Odette siempre hace para agradecer a todos los asistentes su presencia y entusiasmo, aunque que este año la cántabra encontró en Clara Hinojosa una aliada para dar unos pasos sobre el escenario.

Y todo terminó como empezó. «Es verano. La noche cae suavemente y las luces se encienden sobre un escenario improvisado. Podríamos estar en cualquier lugar del mundo. Ellas bailan radiantes, en un paraíso donde la belleza se manifiesta sin avisar».