Maribel Cabo Torrelavega Lunes, 30 de junio 2025, 23:40

¡Hola, amigos de Cantabria DModa!

Siempre os lo digo, y ahora lo reitero: los vestidos son para el verano. Cuando llega la época estival, nos volvemos locas buscando esa prenda ideal que sea fresca, cómoda, que no se arrugue, que esté de tendencia… y que, por supuesto, nos favorezca. Así que creo que los vestidos son la prenda estrella del verano.

Es en primavera cuando salgo a la búsqueda de vestidos que reúnan todas las características que quiero y que ya llenan tiendas y webs.

Ampliar Cuando no sabes qué ponerte, apuesta por el rojo. Este diseño de By Santamaría, comercio local de Santander, es pura vitalidad.

¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar lo que queremos? Para mí, lo primero y más importante es conocer nuestro cuerpo y saber qué queremos potenciar u ocultar, si hay algo que no nos gusta y no queremos centrar la atención en esa parte. Lo segundo es tu estilo. De nada sirve comprar aquello que es tendencia solo porque lo vimos en las tiendas o en alguna web, puesto sobre alguien con distinta altura, talla y/o tipo de cuerpo.

El color de una prenda también es importante -importantísimo, diría yo-. Cada una de nosotras tiene sus preferencias y sabe cuál es el que mejor le sienta a su tono de piel. Por eso, hay que conocerse y saber qué colores nos hacen brillar. Cuando tengas todo lo anterior muy claro, lánzate, experimenta, atrévete.

No hay reglas que seguir si tú te sientes bien con ese vestido que tanto te gusta y con el que te ves tan bien. No importa ni tu edad, ni la opinión de los demás, ni —por supuesto— tu talla.

Si hay algo que he aprendido con la edad es a priorizar la comodidad sin perder ese toque de coquetería. Cada verano busco el vestido ideal al margen de las últimas tendencias. Si no me sienta bien ni es práctico, mi no es rotundo. Me permito elegir desde la madurez, sin presiones: solo las que yo quiera imponerme.

Ampliar Con este vestido azul de Primark y unas cuñas de esparto compradas en una tienda local de Torrelavega, voy cómoda y estilosa todo el día.

Un vestido bien elegido para tu tipo de cuerpo y tu colorimetría te hará sentir segura, auténtica, con estilo y guapísima. Bastará con dar con la prenda adecuada... y lista. Pero la realidad, a veces, es bien distinta. Solo hay una manera de dar con lo que queremos: buscar y probar, probar y buscar, no conozco otra forma. Por eso, a quienes no les gusta nada ir de tiendas, se les hace muy cuesta arriba y optan por pedir unos cuantos en alguna página web e ir descartando. Yo prefiero las tiendas físicas, tocar las prendas, recorrer los percheros en busca de lo que quiero. Para mí, es un pequeño placer.

¿Neutro, blanco, negro, étnico, rayas, lunares, colorido, flores? ¿Corto, largo, midi, tirantes, mangas, escote?

Las opciones que llenan escaparates y páginas de moda actualmente son infinitas. Siempre os digo que (casi) hay un vestido para cada mujer. Desde las grandes marcas de moda low cost, con sus precios asequibles pero moda más repetitiva, hasta las firmas que ofrecen algo más especial en pequeñas producciones o la costura a medida de modistas y diseñadores.

Generalmente, y para el día a día, elegimos marcas low cost donde encontramos múltiples opciones a buen precio. Cuando tenemos alguna celebración especial —ya sea una boda, comunión, graduación o evento importante— es donde la búsqueda de «el vestido» se torna algo más difícil.

Este vestido de H&M en tonos verdes y azules -como el paisaje que me rodea- es ideal para los días de calor: ligero, cómodo y con mucho movimiento. Un vestido negro de Mango es uno de esos imprescindibles que no puede faltar en mi armario de verano: versátil, fresco y elegante. Incluso con manga larga, este vestido de H&M es perfecto para esos días en los que refresca pero aún apetece verano. Las sandalias blancas, de Zara, completan el look. 1 /

Y es que, a diario, vestimos de una forma más casual, mayoritariamente cómoda y con prendas que no requieren demasiados cuidados, y nos permiten salir por la mañana y pasar todo el día sin tener que cambiarnos.

Y tú, ¿de qué equipo eres? ¿Del de vestido o del dos piezas?

Dijo Hubert de Givenchy: «El vestido debe seguir la figura de una mujer, no es el cuerpo el que debe adaptarse al vestido».