El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones interiores de la fábrica de Gamesa en Reinosa. DM

Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual

La planta termina de volcarse en el negocio hidroeléctrico para evitar la crisis del grupo y lleva a cabo un ajuste que implica no renovar a empleados temporales

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Pese a que la fábrica de Gamesa en Reinosa ha asumido importantes pedidos recientemente -como un contrato para suministrar al mayor parque eólico marino ... del Mar Báltico alemán- no ha sido suficiente para sostener la plantilla que tenía sin alteraciones. La planta de Campoo está actualmente reduciendo su plantilla eventual. Aunque no es una buena señal, lo cierto es que es de las pocas nacionales que ha conseguido sortear la crisis del grupo vinculada a los fallos técnicos en sus aerogeneradores terrestre 5.X. Es por ello que en Campoo llevan tiempo diversificando su producción y apostando por otros sectores como la eólica marina ('offshore'), y se han decidido, al menos por el momento, a apartar del todo el negocio terrestres ('onshore').

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  6. 6

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  7. 7

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  8. 8

    Sergio y la emoción del debut
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual

Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual