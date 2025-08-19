Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual

Pese a que la fábrica de Gamesa en Reinosa ha asumido importantes pedidos recientemente -como un contrato para suministrar al mayor parque eólico marino ... del Mar Báltico alemán- no ha sido suficiente para sostener la plantilla que tenía sin alteraciones. La planta de Campoo está actualmente reduciendo su plantilla eventual. Aunque no es una buena señal, lo cierto es que es de las pocas nacionales que ha conseguido sortear la crisis del grupo vinculada a los fallos técnicos en sus aerogeneradores terrestre 5.X. Es por ello que en Campoo llevan tiempo diversificando su producción y apostando por otros sectores como la eólica marina ('offshore'), y se han decidido, al menos por el momento, a apartar del todo el negocio terrestres ('onshore').

Desde el comité de empresa hablan de que actualmente la fábrica está inmersa en una profunda reestructuración por la cual han hecho cambios en la cartera de pedidos a acometer. Así, dejan de lado por completo la fabricación de generadores para eólicos 'onshore', que tradicionalmente fue su principal línea de negocio, y en su lugar se van a centrar en la energía hidroeléctrica. Eso sí, la actividad no sólo se va a circunscribir a ese tipo de fabricaciones, también se va a seguir trabajando en producir motores para grandes barcos y componentes para otros sectores industriales al tiempo que se continuarán acometiendo reparaciones.

Todo ello, con el fin de seguir evitando la crisis reputacional que atraviesa la multinacional a raíz de los problemas en el negocio eólico terrestre. Al menos en lo que se terminan de resolver los fallos que penalizan a sus equipos y con la esperanza de que puedan remontar. Dicen desde el comité que aunque la hidroeléctrica es un buen sector para poder mantenerse, en donde tradicionalmente ha podido aportar un valor añadido como fábrica Reinosa es en la terrestre, por lo que confían en poder retomar pedidos para 'onshore' dentro de poco.

Mientras se reactivan las ventas, la planta de Campoo ha decidido no renovar a empleados temporales, que en total son aproximadamente 30 operarios. Sin embargo, esos recortes, por ahora, no han alcanzado a la plantilla fija (conformada por más de 200 personas). Y el compromiso es que se mantenga intacta, según han dado traslado desde la empresa en una reunión que tuvo lugar «hace unas semanas» a la representación de los trabajadores. «Se espera que pese a estos cambios sí que haya trabajo para los fijos de aquí en adelante, así que sus puestos están asegurados».

Aunque no es, ni de lejos, el mejor momento histórico para la fábrica de Gamesa en Reinosa, la planta no se ha tenido que enfrentar hasta la fecha a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como está ocurriendo en otros centros de trabajo nacionales de Siemens Energy, más volcados en el negocio terrestre y por ello más expuestos a la crisis que atraviesan. De hecho, en algunos casos incluso el grupo ha debido optar por la venta de sus activos en España como ocurrió con los centros de Madrid y Valencia que fueron adquiridos por ABB, en línea con el interés ya publicado en agosto de 2023.

Mientras que en Reinosa han podido mantenerse a flote sobre todo auspiciados por la eólica marina. De hecho, recientemente se concretó su participación en un contrato para suministrar 63 aerogeneradores SG 14-236 a Skyborn Renewables para Gennaker, el mayor parque eólico marino del Mar Báltico alemán, cuya instalación en alta mar está prevista para principios de 2028. Eso junto a otros proyectos de gran alcance en los que ha colaborado en los últimos tiempos, como abastecer dos grandes parques eólicos 'offshore', uno en Reino Unido (con un pedido de 10 megaturbinas) y el de Coastal Virginia, en Estados Unidos (con un pedido de 50 generadores).