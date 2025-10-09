Los padres de Mario Biondo buscan reabrir el caso de su hijo con un recurso de nulidad «Solo quiero saber quién ha matado a mi hijo y por qué», ha expresado en rueda de prensa Pippo Biondo

Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, los padres de Mario Biondo, el marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez, que fue hallado ahorcado en su casa de Madrid en mayo de 2013, junto a la abogada Leire López.

Joaquina Dueñas Jueves, 9 de octubre 2025, 16:05 | Actualizado 16:23h.

Después del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid en cuyo auto expresaba que «se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida», los padres de Mario Biondo, Pippo y Santina, han viajado a Barcelona donde han ofrecido una rueda de prensa junto a la abogada Leire López, directora jurídica Vosseler abogados, para anunciar la interposición de un recurso de nulidad al objeto de reabrir el caso de su hijo.

Desde el fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva el 30 de mayo de 2013, los padres han rechazado la conclusión de suicidio a la que llegó la justicia española y han venido sosteniendo que se trató de un crimen. Con esa convicción, el padre del cámara italiano ha afirmado visiblemente emocionado: «Solo quiero saber quién ha matado a mi hijo y por qué». «Esta resolución nos provoca una mezcla de sentimientos encontrados. Veo una gran esperanza de que la verdad, por fin, salga a la luz», ha expresado.

Y es que, a pesar de la tesis planteada por el tribunal madrileño en el que abre la posibilidad de que no fuera un suicidio, este no ha aceptado el recurso de apelación al considerarlo «cosa juzgada», por lo que los Biondo, que han lamentado que se haya dejado «que el tiempo borre las huellas del asesino», utilizarán este auto para presentar una moción de nulidad.

«Este auto no hace, sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato», ha afirmado la letrada Leire López. «Hay dos errores que desde nuestro punto de vista podemos defender ante la propia Audiencia para que revoque esta petición en este sentido», ha añadido, al tiempo que ha recordado que «nunca se llevó en Italia una investigación contra nadie, se llevó a cabo una investigación por el fallecimiento de alguien». «Quiere decirse que por no llevarse una investigación contra nadie en Italia y en España se denegaron muchas pruebas», ha puntualizado.

«La propia Audiencia Provincial, para sostener el archivo, dice que ya se ha llevado a cabo por la investigación de los hechos por la autoridad española una serie de pruebas documentales e interrogatorios de varios testigos, pero no la totalidad de las pruebas», ha subrayado. «Consideramos que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, entendemos que debe revocarse este archivo. Queremos que se reabra», ha argumentado López.

Si el incidente de nulidad no sale adelante, la familia Biondo tiene previsto formalizar un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la tutela judicial efectiva. Si la negativa persiste, recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Mario Biondo fue encontrado sin vida colgado de una estantería. En aquel momento, según la abogada de Vosseler, «no se llevó a cabo la inspección ocular, ni la práctica de diligencias». Una vez concluido el caso como suicidio, los Biondo intentaron si néxito reabrirlo en España, por lo que acudieron a la justicia italiana.

Allí, el tribunal de Palermo dictaminó la existencia de «indicios» de que la muerte «no fue suicida» lo que llevó a la familia a presentar una denuncia en España para intentar reactivar la investigación. En esa denuncia incorporaron los «indicios» señalados por la justicia italiana como un hematoma en el cráneo de Mario incompatible con el suicidio. «Si Biondo se hubiese dado ese golpe por los espasmos del ahogamiento, hubiesen tenido que ser tan violentos, que tendrían que haber caído objetos de la estantería», algo que no sucedió, lo que abona la tesis de que fue «colocado en una posición para simular un suicidio», ha apuntado la letrada de los Biondo.

Igualmente, López ha recordado que el primo de Raquel Sánchez Silva, es «ingeniero informático» e «instaló un software en el ordenador de él, tras su muerte, conectándose al mismo», lo que le ha llevado a preguntar «por qué se borraron archivos de Mario después de su muerte». En este sentido, solicitan que se rastreen las ubicaciones de los dispositivos de la viuda de Mario Biondo y de su primo. Si hay indicios de criminalidad, entendemos que debe practicarse la prueba. «Si para ello los tienen que citar como investigados, porque son personas que han generado sospechas, se tiene que hacer, más allá de que luego no sean responsables», ha subrayado López.

En todo caso, esta denuncia no ha servido para reabrir el caso, tal como recoge el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, pero sí, para plantear el incidente de nulidad anunciado por la familia Biondo y abrir una nueva senda por la que reactivar las pesquisas.