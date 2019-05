Escenario Market despide temporada este domingo sumando creatividad Detalle de una de las firmas participantes. / @RAFADELAHOZJ PLANES EN FAMILIA El popular mercado de Escenario Santander completará su oferta de compras con música en directo, talleres y un concurso de looks CANTABRIA DMODA Viernes, 10 mayo 2019, 19:22

Los meses vuelan y este domingo el calendario vuelve a marcar una cita con Escenario Market, el mercado de vanguardia que programa Escenario Santander. Despedirá temporada de 12.00 a 20.00 horas, tiempo en el que la sala de conciertos se convertirá en un improvisado recorrido creativo. Diferentes protagonistas artesanos y emprendedores, muchos de ellos debutantes, compartirán su talento. Así, se pondrán a la venta moda infantil y para adultos, complementos de variadas inspiraciones, objetos decorativos, vinilos, productos gourmet, juguetes y originales propuestas de regalo.

Las firmas que se presentan en el mercado sorprenden con sus colecciones y productos. / ROSA BOKEH

Como principal novedad, el evento apostará en esta edición por un concurso de estilismos, titulado #EsMarketLook. Bajo ese 'hashtag' los participantes deberán subir a Instagram un 'post' con un conjunto de prendas u objetos representativos de las marcas presentes con un presupuesto de 100 euros. Un jurado decidirá quién es el mejor y más creativo, llevándose como premio toda su composición estilosa.

Visión global del espacio del mercado desde el escenario. / @TATSUHATTORI

Los pequeños también tendrán su espacio, de 12.00 a 14.00 horas, con pintacaras solidarias, por sólo un euro benéfico para la asociación Buscando Sonrisas. Al tiempo habrá un taller de música infantil, coordinado por Juanpy Arnedo, guitarrista del grupo Compañía de Sueños Ilimitada, quien les contará la Historia del Rock, mostrará diferentes instrumentos y mediará entre los participantes en una batalla de bandas. Cerrando el programa sonoro, Pablo Solo, ex miembro del grupo The Puzzles, tocará en el escenario a las 14.00 horas con su particular fusión de estilos.

La música no faltará en esta nueva edición de Escenario Market. / @TRUCOSDECOMEDIANTE

Además, Escenario Market reservará un espacio a la solidaridad, con la presencia de la ONG animalista Adopta o Acoge Cantabria, que compartirá sus proyectos y pondrá a la venta objetos para recaudar fondos. Asimismo, la parte gastronómica estará cubierta con un par de 'food trucks' que aparcarán en el acceso al recinto con sabrosas propuestas. Sin duda, un plan familiar que cumple más de seis años de éxito.

Algunas imágenes captadas por 'instagramers' en la pasada edición. / @MIKEENDE / @ SOYDEL84 / @TRUCOSDECOMEDIANTE

Agradecimiento especial a @igerscantabria por las fotografías que ilustran la noticia, captadas en la pasada edición de Escenario Market, en la que protagonizaron una batalla fotográfica.

Síguenos en: