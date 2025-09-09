Taller de costura gratuito en Camargo para recrear el vestuario de mayo de 1808

La Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, que se celebrará en mayo, ganará realismo gracias a una ambientación que escenificará los primeros años del siglo XIX

Si usted es vecino de Camargo, le gusta coser y le llama la atención el vestuario que imperaba a principios del siglo XIX, puede apuntarse a un taller gratuito que organiza el propio Ayuntamiento para preparar la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, una de las celebraciones más representativas del municipio del mes de mayo.

El curso comenzará el lunes 6 de octubre y se prolongará hasta el 15 de mayo con la finalidad de que los alumnos aprendan a «confeccionar prendas y elementos decorativos» de la época en la que tuvo lugar el levantamiento del 2 de mayo contra la ocupación francesa.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, está «convencida» de que a través de esta iniciativa que durará siete meses «lograremos trasladar a nuestras calles y plazas un ambiente de fiesta que reproduzca, con gran fidelidad, la ambientación de una parte importante de nuestra historia».

El plazo de inscripción al taller de costura se abrirá el martes 16 de septiembre en el Centro Cultural La Vidriera (Maliaño), que será el lugar en el que se desarrollen las sesiones, de dos horas de duración, en turnos de mañana y tarde, con el fin de facilitar la asistencia y la participación de todos los vecinos interesados.

Prendas de principios del siglo XIX

De cara a la edición de 2026, Ara ha expresado su deseo de que «cada vez más camargueses se animen a salir vestidos de época». El taller de costura abordará la elaboración de prendas clásicas de principios del siglo XIX, como es el caso de los vestidos de cintura alta, largos y de tejidos ligeros, a menudo combinados con chales, mantillas y peinetas que llevaban las mujeres, o el habitual el traje corto con chaleco, calzón hasta la rodilla, medias, chaqueta y sombreros de época que portaban los hombres. Estos elementos son los que van a reproducir los asistentes al taller, junto con otros detalles que ayuden a recrear la ambientación de la época.

Un punto en el que la edil ha recordado que la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde por el 2 de Mayo es una «celebración familiar» que «atrae a miles de personas año tras año» «gracias al esfuerzo que hacemos los camargueses» por trasladar la «mayor veracidad» a los diferentes escenarios que del evento, en el que destacan el Mercado Goyesco o el Campamento Napoleónico, así como el Gran Desfile de la Libertad.

«De esta forma, buscamos reconstruir con el mayor rigor posible la estética de aquel momento histórico en el que vivió el héroe camargués, además de hacer partícipes de esta fiesta a todos aquellos que quieran sumarse y vivirla desde dentro», ha aseverado Ara, quien ha animado a los vecinos y vecinas del municipio a inscribirse en el taller.