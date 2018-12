Lara Álvarez 'deshace' el supuesto enfrentamiento con Cristina Pedroche VIRALES La presentadora de Mediaset deja claro con un mensaje en su Instagram que respeta a sus compañeras y desvela cómo será el traje con el que dará las campanadas desde Mallorca ANA SOLÍS Miércoles, 12 diciembre 2018, 16:48

«No sé por dónde empezar y me da incluso un poco de rabia tener que hacer este vídeo». Con estas palabras, cabizbaja y mirando fijamente a cámara la presentadora asturiana Lara Álvarez respondía con firmeza en Instagram a quienes en las últimas horas han apuntado que entre ella y Cristina Pedroche existe una fuerte rivalidad.

«Se están buscando falsos enfrentamientos con compañeras que no llego a entender», continúa antes de aclarar que «en primer lugar, que yo no vista o piense como el resto de mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas». De esta manera ha querido dejar claro que tras sus palabras «ser sexy es una actitud, no una transparencia», no había segundas intenciones, como apuntaron algunos medios.

En el segundo fragmento del vídeo, también ha querido dejar claro que considera que «si hay algo fantástico en la vida es la libertad de elegir lo que a cada uno le parezca oportuno, se sienta cómodo o vaya con su personalidad».

Smoking para despedir el año

Antes de finalizar la grabación, la asturiana ha desvelado cómo irá vestida para dar las campanadas de Cuatro: «Un smoking». El traje de chaqueta y pantalón llevará la firma del diseñador español Juan Avellaneda, con la estilista de Mediaset Mayte Méndez de Vigo como cómplice y responsable del total look.

Lara Álvarez ha resaltado en todo momento que lo importante este año es desde dónde darán las campanadas, sin dejar lugar a polémicas. Y es que en esta ocasión el equipo de Mediaset se comerá las doce uvas y brindará por el nuevo año desde el pueblo San Llorenc, el municipio mallorquín que el pasado mes de octubre se vió afectado por fuertes inundaciones. «Queremos acompañar a los ciudadanos de este pueblo para que reciban al 2019 con fuerza esperanza, buenos deseos y apoyo. Este debería ser el titular», ha manifestado la expareja de Fernando Alonso.

Finalmente, la presentadora ha concluido su mensaje con una rotunda afirmación: «Por favor, dejemos de enfrentar a compañeras y entendamos que entre mujeres, cuando estamos unidas y no hay conflicto, somos más fuertes».

