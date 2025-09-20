El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agustín Martínez, en las instalaciones de El Diario Montañés.

Agustín Martínez, en las instalaciones de El Diario Montañés. Pablo Bermúdez

Agustín Martínez: «El pan no es caro; detrás hay muchísima mano de obra»

En la mesa con.... ·

Maestro panadero y responsable de los establecimientos de La Crujiente en Santander

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:37

Todo nuestro pan es de fermentación lenta, mínimo entre 18 y 22 horas. No hacemos pan en directo». La frase de Agustín Martínez, maestro panadero ... y responsable de los establecimientos La Crujiente, es toda una declaración de principios. La paciencia, la calidad de las harinas y el respeto por los procesos son la esencia de un proyecto que, en apenas unos años, se ha consolidado como una de las referencias del pan artesano en Cantabria y que ya ha dado el salto a Madrid. «El gluten no es malo –insiste–, lo que hay que hacer es destruirlo en la fermentación para que el cuerpo lo asimile mejor». Hoy Agustín es el protagonista de la serie de entrevistas 'En la mesa con...'», que se puede consultar completa en la web de El Diario Montañés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Agustín Martínez: «El pan no es caro; detrás hay muchísima mano de obra»