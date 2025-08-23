El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alejandro, en las instalaciones de El Diario Montañés.

Alejandro, en las instalaciones de El Diario Montañés. DM

Alejandro G. Mazorra: «La clave de una buena leche es que las vacas vivan bien… y el confort lo da el prado»

En la Mesa con... ·

En Granja La Sierra, en Tezanos, con ganadería propia, toda la producción es ecológica y con el queso láctico ganaron en el concurso de AFCA su categoría

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:40

En el corazón de los Valles Pasiegos, en Tezanos (Villacarriedo), se encuentra Granja La Sierra, una explotación familiar que acaba de alzarse con el Premio ... AFCA en la nueva categoría de queso láctico. Al frente, Alejandro García Mazorra, que junto a su hermano y sus padres ha convertido la tradición ganadera heredada de sus abuelos en un proyecto de producción ecológica y transformación artesanal. Hoy Alejandro es el protagonista de esta serie de entrevistas en la web del periódico con productores agroalimentarios.

