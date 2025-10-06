Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza

Al espacio inicial, a la derecha, se ha sumado hace unos meses el de la izquierda, un local que había quedado vacío y que el Ayuntamiento sacó a subasta.

En el centro neurálgico de Santander, el histórico Mercado de la Esperanza late desde hace algo más de un año con un aroma diferente. Allí, la barista Karen Quiroga, doble campeona de España de latte art y colaboradora semanal de este suplemento Cantabria en la Mesa, ha creado un espacio que ha revolucionado la forma de disfrutar el café en la ciudad. Su proyecto, Kafeteros, abrió sus puertas el 9 de mayo de 2024 con una propuesta clara: ofrecer cafés de calidad y métodos de extracción poco habituales en Cantabria, desde el expreso clásico hasta preparaciones de filtro como V60, Chemex o sifón japonés.

Quiroga, que trabajaba como formadora de café de la marca Dromedario, detectó la falta de un lugar donde probar cafés de distintos orígenes y sabores. A pesar de quienes le auguraban poco futuro a una cafetería de especialidad en una ciudad de gustos tradicionales, su intuición se impuso. El éxito fue inmediato y, apenas un año después, el local original se quedó pequeño. Hace unos meses decidió ampliar el espacio al local contiguo, adjudicado en una subasta del Ayuntamiento, para dar cabida a una clientela cada vez más curiosa y diversa.

Más allá del café

La oferta de Kafeteros va mucho más allá del café. Karen ha incorporado tés de origen, matcha y una repostería casera que se ha convertido en seña de identidad: bizcochos de hasta treinta sabores distintos, elaborados con frutas y productos de temporada adquiridos en los mismos puestos del mercado. «Quiero que cada bocado recuerde a la casa de la abuela, a las vacaciones en el pueblo», explica. Esa apuesta por lo local no solo garantiza frescura, sino que también fortalece la economía de los pequeños comerciantes del propio Mercado de la Esperanza.

El espacio, acogedor y con vajilla cuidadosamente escogida, busca que cada visita sea una experiencia completa. Cafés vistosos y apetecibles, tostadas generosas y el ambiente vibrante del mercado invitan a disfrutar sin prisas, aunque la rotación de clientes es constante. Incluso turistas de Madrid, Asturias y hasta de Noruega han llegado recomendados por otros viajeros.

Karen no se detiene: además de su columna semanal, prepara talleres y catas para difundir la cultura del café de especialidad. «No quiero forzar la máquina –asegura–, pero Kafeteros tiene su propio impulso». Un impulso que, a juzgar por el aroma que se respira en el Mercado de la Esperanza, seguirá despertando pasiones.

Ampliar Karen Quiroga. DM Para descubrir todos los matices Cada jueves y viernes por la tarde, Kafeteros ofrece una experiencia única para los amantes del café: catas y maridajes guiados por la propia Karen Quiroga. Durante aproximadamente hora y media, los participantes exploran distintos métodos de filtrado –como V60, Chemex o sifón japonés– mientras aprenden a identificar los matices de cada origen. La actividad incluye un maridaje diseñado para el café elegido, pensado para realzar aromas y sabores. Se realiza con reserva previa y atrae tanto a curiosos locales como a visitantes de otras comunidades, que incluso lo regalan como experiencia gastronómica. Un plan ideal para salir de la rutina del café con leche y adentrarse en el apasionante mundo del café de especialidad.