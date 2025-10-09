El bogavante y la anchoa, matrimonio de conveniencia en el Hotel Juan de la Cosa

Sexta edición de las jornadas, hasta el 10 de noviembre, con una suculenta degustación

José Luis Pérez Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 14:55

No se puede atribuir a ciencia cierta a nadie la invención del concepto de jornadas gastronómicas, como no se puede negar que la fórmula, si se hacen bien las cosas, es un pasaporte de éxito desde diferentes puntos de vista: se revitaliza la actividad del restaurante en temporada baja, se promociona el producto de temporada cuando está a un precio más asequible, se visualiza la especialización de la cocina del propio establecimiento, se abre una puerta a captar nuevos clientes y se aporta a la zona un flujo de visitantes que impulsan el turismo local y la cultura gastronómica. Con todo ello, los negocios sostener mejor sus estructuras y su economía en momentos de menor demanda orgánica.

Por estas razones, iniciativas como la que por sexto año consecutivo pone en marcha durante algo más de un mes el Hotel Juan de la Cosa en Santoña resulta, además de plausible, interesante para el amante de la gastronomía. Con una excelente relación precio-calidad (58 euros por persona es el coste del menú degustación y además hay ofertas para poder alojarse con menú y desayuno incluidos), a quién no le seduce la idea de 'hacer una escapada' a Santoña para pasar un día, pasear por sus calles, visitar sus monumentos, empaparse del aroma a mar en el puerto..., y terminar disfrutando con dos manjares como la anchoa y el bogavante presentados en diferentes formatos. La oportunidad está servida en bandeja: las jornadas comenzaron ayer y se prolongarán hasta el lunes 10 de noviembre.

Dos joyas

La inagotable despensa del mar nos permite disponer de excelsos pescados y mariscos, y en un lugar destacado están el bogavante y la anchoa protagonistas de este matrimonio de conveniencia, juntos en las jornadas, pero no 'revueltos' en un mismo plato; cada uno juega su papel en el menú degustación, pero sin 'entrar en conflicto'.

Para esta sexta edición de las jornadas, Felipe como director y Rodrigo Ruiz como jefe de cocina con una dilatada trayectoria en la casa han diseñado un atractivo menú degustación, que cabe reseñar mantiene el mismo precio del año pasado, algo que el cliente deberá valorar.

El menú comienza con los tres aperitivos que se sirven en el mismo plato. Se puede empezar con la mantequilla de anchoa acompañada de su espina crujiente y comestible. Sorprende para bien. A su lado, una tosta especiada de boquerón en tempura sobre pimientos rojos, un bocado templado, muy bien equilibrado en sabores. Y en tercer lugar, en un octavillo de anchoas llegan dos lomitos de bocarte en papillot sobre una base de verduras y una salsa para mojar.

Brioche relleno de bogavante; bogavante a la plancha y tosta de boquerón en tempura.

El siguiente pase en la degustación de anchoas del Cantábrico. Tres propuestas diferentes a partir de una misma materia prima. Una anchoa premium, otra reservas y, finalmente, una anchoa con mantequilla. Producto de Catalina y una oportunidad para catar y comparar.

Para recordar también en sándwich de bogavante presentado con pan brioche. Muy gustoso y jugosos, perfecto preámbulo antes de que llegue el plato principal, donde el cliente tendrá la oportunidad de elegir entre el bogavante a la plancha, el bogavante cocido acompañado de salsas y el arroz con bogavante. Tres clásicos que no fallan.

Y para cerrar, un postre suculento y generoso, el souffle, con frutas y helado. Inmejorable despedida con un postre poco habitual.

Santoña Hotel Juan de la Cosa

Dirección: Playa de Berria 14, Santoña.

Teléfono: 942 661 238

Propietarios: Familia Santillana Astuy.

Inaugurado: Año 1991.

Dirección: Felipe Santillana Astuy.

Jefe de cocina: Rodrigo Ruiz.

Cocina: Elisa Cagigal y Hernán Hernández.

Sala: Mada Ortiz.

Estilo de cocina: Tradicional, marinera, de producto.

Precio medio de la carta: Entre 40 y 50 €.

Menú degustación de las jornadas: 58€.

Fecha fin de las jornadas: Hasta el 10 de noviembre.

Propuestas de alojamiento y jornadas:Desde 195 euros para dos personas con habitación, desayuno y menú.

Capacidad: Más de 200 comensales. Salones para eventos.

Terraza: Sí.

Horario: Abierto todos los días.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí, propio.