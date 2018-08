Canela Chocolate Coffee

Pues de oca a oca y tiro porque me toca. De nuevo de boda, pero esta vez a disfrutar de la comida y el evento de un gran amigo, que, aparte de encantarle el café, se dedica a la fabricación de uno de los mejores quesos azules de este país, el queso azul de Valdeón. Así que aquí me tenéis, escribiendo estas palabras sobre café desde León, capital gastronómica de este año 2018 y preparando la sorpresa del café para los novios. Felicidades Álvaro que seáis muy felices y que disfrutéis mucho de este día, del viaje de después y de toda la vida que paséis juntos. Bueno pues para no dejar de poneros diferentes cafés que podéis realizar en vuestras casas, locales o simplemente para que os informéis, hoy toca un café con canela y chocolate blanco, parecido a un oreo, pero con los colores invertidos, con textura cremosa y de resultado frío o más bien tibio, puesto que para degustarlo debemos de mezclar todos los ingredientes, rompiendo esa gama de color en capas que presenta la bebida. En la base, vamos a poner una crema de chocolate blanco que podéis comprar en tiendas especializadas, de marcas como Fabri, Monín u otras, la cual, con agua caliente, 1/3, he aligerado para que no sea tan densa y dulce. La ponemos en el fondo y encima colocamos el café filtrado con trozos de canela, es decir, ponemos el café en nuestro filtro de la cafetera con trocitos de rama de canela y una vez elaborado lo servimos sobre la crema de chocolate blanco. Rematamos la bebida con nata semimontada al estilo de un irlandés. Decoramos con lágrimas de chocolate y a disfrutar. Pues nada, lo dicho, una semana más,

¡Que vivan los novios!..., un saludo y un espresso, por favor.