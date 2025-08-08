El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tartar de corvina. DM
Cantabria en la Mesa

En Casa Lucita, composiciones y bocados con talento y vocación gastronómica

Ha cumplido un año abierto y ya ha conseguido tener un estilo diferencial

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:18

No es fácil que en apenas un año cualquier negocio de hostelería consiga asentarse, definir con claridad un estilo propio y recibir la cálida acogida ... de un público que valora el ambiente del local, el servicio y, por supuesto, la propuesta que llega en el plato. En el caso de Casa Lucita, desde que dio sus primeros pasos, se podía advertir que había mimbres para completar el cesto. Al frente están dos profesionales, Cristian como chef –también propietario del Baruco de Anero– y Julián como jefe de sala, que acumulan experiencia en la hostelería y certezas sobre el perfil que querían dar a su nuevo restaurante, gastrobar o taberna; llámenlo como quieran porque el formato encaja en cualquiera de estos conceptos.

