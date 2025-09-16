Cocina marinera en el nuevo asador El Pecio

Despues de nada más y nada menos que 27 años al frente del Kendra, la pareja formada por Rafael Cimiano y Aida Fernández decidieron afrontar ... un nuevo reto profesional y desde el pasado mes de mayo dirigen el restaurante El Pecio, un asador marinero y gastronómico ubicado en el puerto pesquero de Santoña, donde antes estuvo La Lonja y donde cuentan con unas generosas instalaciones una ambientación única a partir de imágenes cedidas por el fotógrafo submarino Enrique Talledo (Cantábrico Salvaje).

Con este punto de partida, Rafael y Aida buscan la excelencia gastronómica poniendo al alcance de sus clientes una carta de especialidades en la que las brasas cobran un gran protagonismo. El producto local, fresco y de temporada se elaboran con sencillez y respeto, combinando tradición y técnica.

Dos espacios diferenciados –barra con área de picoteo y restaurante con carta– permiten adaptarse a cada momento del día. Como novedad, el local dispone de un altillo, concebido como escenario para exposiciones, eventos con cocina en directo, encuentros culturales y gastronómicos... Porque El Pecio no solo quiere ser un restaurante, sino también un punto de encuentro vivo, abierto al arte, al mar y a las historias bien contadas.

Rafael Cimiano y Aida Fernández, propietarios junto a algunos de los platos que presentan en carta: media ración de rabas y unos tacos de bonito con huevo escalfado, cebolla y foie.

Los imprescindibles

Antes de profundizar con un pescado salvaje del día o con una carne a la brasa, El Pecio ofrece entrantes tan atractivos como las anchoas premium, las croquetas caseras, el bonito laminado, los huevos rotos de corral, los mejillones en salsa, tres tipos de ensaladas y bocados de temporada, el carpaccio de tomate de Isla, el tomate relleno, los jibiones de guadañeta, los tacos de bonito con huevo escalfado, cebolla pochada y foie, las vieiras, las almejas o la garra de pulpo...

Entre los favoritos de la clientela en estas primera semana también están las gambas frescas, el carpaccio de gambas, el tartar de salmón, el tataki de atún rojo o las albóndigas de bonito y verdel.

Cada día, en la carta se actualizan los precios de los pescados frescos. Así el cliente normalmente podrá elegir entre lubina, dorada, besugo, rodaballo, san martín, jargo real, mazote, dentón, jargo, cabra de altura, rey, lenguado, salmonete, rape o cabracho. Elaboraciones respetuosas algo que se aprecia en el sabor y, sobre todo, en la textura. Sus precios, entre 50 y 112 euros el kg –el día de la visita– está acorde a la calidad y frescura de la materia prima.

Carnes a la brasa

Con el propósito de dar respuesta a todo tipo de clientes y de aprovechar el dominio de las brasas, también se ofrece una buena chuleta de vaca tudanca, el tronco de solomillo al gusto, el entrecot, las chuletillas de lechal e el cachopo con foie (por encargo). Los mariscos y arroces también están disponibles bajo reserva. Los postres, caseros.

Santoña El Pecio Gastro Asador

Dirección: Edificio Puerto Pesquero s/n. Santoña

Teléfono: 942680345 - 616422458

Propietarios: Rafael Cimiano y Aida Fernández

Inaugurado: 28 mayo 2025.

Jefe de cocina: Aida Fernández.

Jefe de sala: Rafael Cimiano.

Estilo de cocina: Tradicional marinera.

Precio medio de la carta: 50-60 euros.

Menú diario: No. A partir del 15 septiembre, 15.90+bebida.

Capacidad: 120 comensales.

Horario: De 7.00 a 00.00 horas.

Cierra: Domingo a partir de las 17.30 h.

Bodega: Unas 60 referencias.