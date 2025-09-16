El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Besugo de un kilo y medio, preparado a la brasa, con guarnición de patata y ensalada. DM
Cantabria en la Mesa

Cocina marinera en el nuevo asador El Pecio

En el puerto pesquero ·

Producto local y de temporada, en platos que combinan tradición, técnica y respeto

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:07

Despues de nada más y nada menos que 27 años al frente del Kendra, la pareja formada por Rafael Cimiano y Aida Fernández decidieron afrontar ... un nuevo reto profesional y desde el pasado mes de mayo dirigen el restaurante El Pecio, un asador marinero y gastronómico ubicado en el puerto pesquero de Santoña, donde antes estuvo La Lonja y donde cuentan con unas generosas instalaciones una ambientación única a partir de imágenes cedidas por el fotógrafo submarino Enrique Talledo (Cantábrico Salvaje).

