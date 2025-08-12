El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Presentación oficial del evento, que tendrá lugar el 29 de agosto. DM
Cantabria en la Mesa

Codesa elaborará la lata de anchoas más grande del mundo en Laredo

El próximo 29 de agosto se pretende batir un récord mundial como homenaje al producto estrella de la villa y al arte de las fileteras cántabras

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 20:33

El próximo viernes 29 de agosto, Laredo batirá el récord mundial elaborando la lata de anchoas 100% del Cantábrico más grande del mundo. Esta hazaña ... será realizada por la conservera laredana Codesa y supone un homenaje al producto estrella de la villa marinera y al arte de las fileteras cántabras. La cita, que se celebrará en la Plaza de la Constitución con acceso libre, coincidirá con el día grande de la localidad pejina: la Batalla de Flores, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

