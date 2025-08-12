Codesa elaborará la lata de anchoas más grande del mundo en Laredo

El próximo viernes 29 de agosto, Laredo batirá el récord mundial elaborando la lata de anchoas 100% del Cantábrico más grande del mundo. Esta hazaña ... será realizada por la conservera laredana Codesa y supone un homenaje al producto estrella de la villa marinera y al arte de las fileteras cántabras. La cita, que se celebrará en la Plaza de la Constitución con acceso libre, coincidirá con el día grande de la localidad pejina: la Batalla de Flores, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El evento fue presentado ayer en rueda de prensa por el alcalde, Miguel González; el director general y adjunto de Codesa, José Luis Ortiz y Fidel Ortiz, respectivamente; y el concejal de Festejos, Alberto Alvarado; quienes destacaron la relevancia de esta iniciativa para poner en valor la anchoa de Laredo y el trabajo artesanal de sus conserveras.

A las 10.30 horas dará comienzo el fileteado de anchoas en directo, con un equipo de 15 personas dirigidas por el maestro conservero Julián Fernández, 'Tinín'. Así, el público podrá contemplar de cerca la destreza de las manos expertas que convierten la anchoa en el manjar que ha dado fama internacional a Laredo.

La lata gigante, que simulará una pandereta de Codesa-Serie Limitada, ha sido diseñada especialmente para este récord y contará con certificación notarial. A lo largo de la mañana se irá llenando con las anchoas fileteadas hasta alcanzar un peso final aproximado de 30 kilos, con el objetivo de superar los 3.000 filetes de anchoa.

A partir de las 12.30 horas se abrirá una degustación solidaria de anchoas para el público asistente. Y, por un precio simbólico de 2 euros, los visitantes podrán adquirir una ración servida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entidad a la que irá íntegramente destinada la recaudación.