El concurso de raza frisona, desde dentro

Las lágrimas y el emocionante abrazo que Carolina Entrecanales dio a su hermano Ivón en la pista a los pocos segundos de que el juez del Bonet Cid proclamase a Cudaña Arenetes Dallas 'Vaca Gran Campeona' del Campeonato Regional de ganado vacuno frisón Cantabria 2025-XXIX Memorial José Ruiz Ruiz eran la reacción humana detrás de la que hay un gran sacrificio, mucho trabajo para una familia que ha sufrido y sabido sobreponerse a las cornadas que da la vida y mirar hacia adelante con la ilusión intacta de un día tocar la gloria. Para una ganadería de Cantabria que trabaja con la raza frisona de gran aptitud láctea y con muy buena genética ganar este certamen representa tanto que es difícil describirlo con palabras. Este premio no es el trofeo que gana un equipo de fútbol en una gran final porque ese día el balón ha querido entrar, por haber tenido más acierto que el rival o por un error del árbitro; llevarse el premio absoluto en este certamen que con tanto mimo y profesionalidad organiza AFCA es el reconocimiento al trabajo de mucho años, que comienza con una buena selección de los embriones con los que inseminar las vacas y que sigue durante muchos años con un manejo óptimo de los animales, con una acertada alimentación y con una preparación que no es un juego. Y si a todo ello, sumamos que Cudaña en esta ocasión se ha llevado todos los premios más importantes del concurso, estamos ante un acontecimiento histórico para esta granja ubicada en Labarces (municipio de Valdáliga) y para la propia familia Entrecanales, que durante toda una vida se han dedicado con entusiasmo y remando tanto cuando a viento a favor como en contra al mundo de la ganadería.

Cudaña, con estos brillantes resultados bajo el brazo, acudirá a Gijón el último fin de semana de este mes para participar campeonato de España de Conafe donde se darán cita los mejores ejemplares de raza frisona de España. Sin lanzar las campanas al vuelo y a la espera de si finalmente podrá competir Llinde Ariel Jordan con la intención de sumar su sexto entorchado, las vacas de Ivón y Adrián Entrecanales aspiran a lograr unos buenos resultados que ratifiquen el excelente momento por el que atraviesa esta empresa familiar, que también elabora quesos y comercializa leche fresca, derivados lácteos, sobaos y quesadas, así como mantiene un programa abierto en temporada alta de visitas a la granja con las que consigue sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del sector primario.